A VASTO CONFERMATA LA BANDIERA VERDE PER LE SPIAGGIE A MISURA DI BAMBINO

La spiaggia di Vasto Marina anche quest’anno ha ottenuto la bandiera verde. Il vessillo assegnato dai pediatri alle spiagge a misura di bambino. Le Bandiere verdi quest’anno sono in totale 153. “Vasto insieme ad Ortona è tra le due città, in provincia di Chieti- ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - ad aver ottenuto la bandiera verde. Soddisfatto per questo nuovo riconoscimento. La spiaggia di Vasto Marina anche quest’anno è pronta ad ospitare i piccoli bagnanti garantendo ampi servizi per soddisfare le esigenze delle famiglie. Il nostro lavoro proseguirà per conquistare anche il prossimo anno il prestigioso vessillo”.

“Grazie alla composizione della sabbia e alle acque chiare e pulite e alla presenza di strutture pensate per la famiglia – ha aggiunto l’assessore con delega all’Ambiente, Gabriele Barisano - Vasto ha nuovamente ottenuto la bandiera verde. La commissione ha premiato località come la nostra Città una delle mete abruzzesi più attente alle tematiche dell'ambiente e alle esigenze delle famiglie con bambini”.