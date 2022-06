L’incontro con il candidato Mario Sapio

Il 6 giugno con il titolo “Facciamo rete”, ​ Mario Sapio, candidato consigliere in lista con il Partito Democratico a sostegno di Fabio Travaglini sindaco, ha tenuto un incontro incentrato sul tema del Terzo Settore. Insieme a lui sono intervenuti la dottoressa Marta Elisio, esperta di terzo settore, Noureddine Er Ragh, mediatore culturale, e altri candidati della coalizione.

Nel dibattito, aperto a tutti, è emersa l’esigenza per la città di San Salvo di provvedere ad una programmazione condivisa con le diverse associazioni Sansalvesi che da qualche anno si trovano da sole a fronteggiare i numerosi problemi sociali legati a questo periodo storico. La mediazione culturale, l’aiuto all’anziano, al malato, al solo devono essere parte integrante, se non addirittura il fulcro, della nuova amministrazione. Il nuovo Sindaco dovrà necessariamente occuparsi delle varie esigenze e non demandare alle diverse associazioni presenti per fortuna sul territorio. Associazioni che da sole fanno tantissimo, ma che oggettivamente non possono fare abbastanza per tutti. Che ci sia allora programmazione, condivisione, aiuto, ascolto tra l’amministrazione e il Terzo Settore.

L’interessante dibattito si è concluso ribadendo la necessità di Fare Rete e, come detto da un candidato intervenuto, che sia una rete unita. Perché così come la rete, fatta da tante piccole corde che messe insieme sostengono pesi molto importanti, così l’unione tra il Terzo Settore ​ e l’Amministrazione ​ diventi un approdo sicuro per le tante delicate necessità di San Salvo.