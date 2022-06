SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE A QUATTRO GIORNI AL VOTO

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria per mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 9:00 in prima convocazione ed eventuale seconda convocazione il medesimo giorno alle ore 10:00.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza (seduta consiliare del 26/04/2022); Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227, D.lgs. n. 267/2000 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ratifica delibere di Giunta comunale n. 68 del 25/03/2022 e n. 92 del 19/04/2022 adottate ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.lgs n. 267/2000

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.