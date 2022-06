"Chiedo di votare per una politica nuova, del dialogo e che non ha bisogno di passerelle"

“Mi aspettavo che nel 2022 qualcosa cambiasse rispetto a tantissimi anni fa, invece, pare che i nostri competitor abbiano concepito la campagna elettorale come un ‘referendum’ sui dieci anni trascorsi a guida Magnacca. Indubbiamente, nel corso di tanti anni molte cose possono essere realizzate, ma le attività che erano al centro del programma politico non sono state messe in atto.” Sono queste le parole della candidata consigliera comunale nella lista di “Azione Politica” a sostegno di Fabio Travaglini, Avv. Clementina De Virgiliis, ospite della puntata “Caffè con Ods.”

“Non si può imbastire una campagna elettorale parlando di quello che è stato fatto in dieci anni senza alcuna programmazione per il futuro, soprattutto demonizzando i competitor, screditando così l’immagine degli avversari nella corsa elettorale. Questo modo di fare non ci appartiene – evidenzia De Virgiliis - . Oggi sono ancora più felice di appartenere ad una coalizione che aggrega ideologie differenti, bisogna guardare avanti, adottare atteggiamenti diversi. Non condivido, infatti, l’atteggiamento avuto dall’attuale Sindaco nei confronti del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando. Per quanto io sia consapevole di non appartenere a quell’area politica, anziché polemizzare, avrei considerato la sua visita a San Salvo un’opportunità da cogliere per la nostra città. Questa è la politica autarchica che non vogliamo più e che vorremmo definitivamente cambiare. Nella vita ho imparato che la calma, la ponderazione e l’umiltà sono consiglieri importanti. Colgo l’occasione per ringraziare Orazio Di Stefano per avermi invitato per ben due volte nel corso dell’appuntamento con il suo programma. Fabio Travaglini, oltre ad essere una persona gentile, giovane e con buone idee, - sottolinea la candidata consigliera - ha la capacità di unire persone di differenti ideologie ed estrazione. Chiedo di votare per una politica nuova, del dialogo, della strada, una politica che non ha bisogno di passerelle. E’ questa la politica che vorrei per il futuro dei nostri figli, nipoti, dando così una nuova impronta per la nostra città. Invito i cittadini a votare Fabio Travaglini e le liste che sostengono la coalizione del nostro candidato Sindaco, tracciando un segno sul simbolo della lista di cui faccio parte, ‘Azione Politica’. Se avete piacere di sentirmi, - conclude De Virgiliis - vi chiedo di darmi fiducia. Auguro un buon voto, libero, una buona politica e una bella città per tutti. Viva San Salvo!”