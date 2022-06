A VASTO POTENZIAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE GAS METANO DA VIA CICCARONE A VIA ALESSANDRO III

La giunta comunale ha approvato il progetto di estensione della rete di distribuzione del gas naturale, presentato dalla 2i Rete Gas, che prevede la realizzazione di una nuova condotta in bassa pressione lungo Via Mario Molino, a partire dalla tubazione esistente in Via Ciccarone e ricollegamento alla tubazione in Via Alessandro III. La portata a carico del nuovo tratto di rete è determinata in base alla presenza presunta di circa 100 utenze.

“Un progetto utile - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - che incrementa la distribuzione del gas a servizio della città. L'attività di impulso di questa amministrazione ha affrontato concretamente il problema delle aree comunali non ancora servite dalla rete e ha adottato quanto necessario per ampliare, entro il più breve termine, la fornitura del gas in tutto il territorio”