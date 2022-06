SULL' IMPIANTO BIOMETANO A MONTEODORISIO INTERVIENE ANGELA MENNA:

“Come un fulmine a ciel sereno, qualche settimana fa, ho appreso a mezzo stampa la notizia della “posizione non pregiudizievole” del Comune di Monteodorisio rispetto alla centrale per la produzione di biometano proposta dalla Stamnos Mobility di Viterbo. ‘Se dovesse essere autorizzato - si legge su una testata locale - sorgerebbe in Val Sinello, a ridosso della Sp 154, producendo biometano dalla frazione organica dei rifiuti (la stima del quantitativo da processare è di 36.463 tonnellate all’anno; l’investimento si aggira intorno ai 19 milioni di euro.’

Queste settimane sono state di consultazioni, analisi e riflessioni. Ho cercato di approfondire la vicenda grazie ad una rete di professionisti del territorio, tra questi anche il Presidente Nazionale di Ambientevivo, Marino Fiasella, che ringrazio per avermi fornito delucidazioni di carattere tecnico. Un tema così cruciale per l’intero comprensorio non ammette vaghezza. Soprattutto quando ad essere vago è chi amministra. Un’idea progettuale che prevede già l’identificazione di un’area specifica non arriva da un giorno all’altro. I cittadini non possono essere presi in giro. Senza il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte e nelle proposte amministrative che coinvolgono un’intera comunità non si può parlare di democrazia partecipativa. Ma il punto è un altro. Ammetto che esprimo qualche perplessità in termini di rispetto per la salute dei cittadini e di sviluppo sostenibile rispetto a questa posizione assunta dalla maggioranza, considerando che verrà già realizzato un omologo impianto su concessione di un consorzio pubblico di cui tra l’altro il nostro Comune è socio. E’ grave non aver sentito dapprima il parere dei cittadini, come è grave aver appreso una notizia di questo tipo solo a mezzo stampa, senza alcun tipo di accenno/confronto nella recente seduta del consiglio comunale. Il tema, indubbiamente, va oltre le appartenenze politiche. Considerando che dalla maggioranza non abbiamo ricevuto informazioni circa l’iter procedurale, depositerò insieme al gruppo di opposizione, un’interrogazione a risposta scritta al primo cittadino per conoscere gli intendimenti in merito all’eventuale prosecuzione dell’idea progettuale, avendone cura di riferire in Consiglio comunale. A prescindere da argomenti sacrosanti come quello della tutela della salute dei cittadini e delle potenziali ricadute occupazionali menzionate dal primo cittadino sulla stampa, mi permetto di porre l’accento anche sul rischio del depotenziamento della transizione energetica, soprattutto se parliamo di accelerazione verso l’indipendenza energetica.