ALLA ASL LA TERZA VINCE E LA PRIMA PERDE

"Con la nomina della Dott.ssa Maria De Laurentiis a Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Geriatria dell'Ospedale San Pio di Vasto arriva l'ennesimo schiaffo ai medici del nosocomio vastese. Ancora una volta le logiche partitiche hanno prevalso sull'esito della graduatoria del concorso pubblico che ha visto la Dott.ssa Claudia Sachet eccellere di gran lunga sulla terza, con un distacco di ben 16 punti. Ciò è inaccettabile ed incomprensibile". A dichiararlo è il sindaco di Vasto, Francesco Menna che esprime massima solidarietà alla Dott.ssa Sachet.

"A Lei va tutto il mio affetto e la mia vicinanza per la grave scorrettezza e per totale mancanza di rispetto ricevuta. Spiace constatare come ancora una volta, dopo quello accaduto settimane fa al Dott. Levantesi, il centrodestra abbia praticamente stralciato il concorso facendo nominare la terza in graduatoria. Il San Pio di Vasto e le sue eccellenze sono state ancora una volta mortificate da parte di una Regione a guida centrodestra che oltre ad essere inconcludente sul piano operativo, continua con la logica della spartizione delle poltrone. Questo modo di fare politica è aberrante. Mi chiedo solo dove siano gli esponenti regionali eletti nel Vastese che tanto "rumore" hanno fatto quando erano all'opposizione e che oggi invece sono sempre più lontani dalla salvaguardia delle nostre professionalità", conclude Menna che condivide appieno la richiesta di accesso agli atti presentata dal Consigliere regionale e capogruppo del Pd, Silvio Paolucci.