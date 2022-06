QUANDO I CONTAINER AFFONDANO E LA STRAORDINARIA LEZIONE SULLA NATURA DELLE NOSTRE VITE ODIERNE

.

La nostra capacità di trasportare merci attraverso i mari è aumentata a dismisura. Mentre le nostre catene di approvvigionamento globali crescono, cosa possiamo ricavare dalla spazzatura che si deposita a riva, nei mari del mondo?

C'è un tratto di costa nella Cornovaglia meridionale noto per i suoi draghi. Quelli neri sono rari, quelli verdi ancora di più; anche un cacciatore di draghi può passare una vita intera senza incontrarne uno. A differenza dei draghi del mito europeo, questi non accumulano tesori, non possono sputare fuoco e, non avendo ali, non possono volare.

Sono acquatici, nel senso che arrivano sempre dal mare, e sono in grado di percorrere distanze considerevoli. Uno è stato avvistato, come Saoirse Ronan, a Chesil Beach; un altro si è stabilito sull'isola olandese di Griend, altrimenti disabitata, nel Mare di Wadden. Per lo più, però, sono attratti dalle spiagge battute dal vento dell'Inghilterra sud-occidentale: Portwrinkle e Perranporth, Bigbury Bay e Gunwalloe.

Se volete andare voi stessi alla ricerca di questi draghi, vi sarà utile sapere che sono lunghi tre pollici, privi di braccia e coda e realizzati dall'azienda Lego.

La Cornovaglia deve la sua popolazione di draghi alla Tokio Express, una nave portacontainer salpata da Rotterdam e diretta in Nord America nel febbraio del 1997, che si imbatté in un brutto tempo a venti miglia da Land's End. A causa del mare grosso, la nave si inclinò così tanto a prua che sessantadue dei container che trasportava si liberarono dalle loro chiusure e caddero in mare. Uno di questi contenitori era pieno di pezzi Lego, per la precisione 4.756.940 pezzi. Tra questi c'erano i draghi (33.427 neri e 514 verdi), ma il destino ha voluto che molti altri pezzi fossero a tema oceanico.

Quando il container è scivolato dalla nave, nel mare sono finite grandi quantità di miniature di bombole da sub, fucili subacquei, pinne da immersione, polpi, sartiame(cordame) della nave, parti di sottomarini, squali, oblò, zattere di salvataggio e i pezzi di paesaggi marini subacquei noti tra gli appassionati di Lego come LURP e BURP - Little Ugly Rock Pieces e Big Ugly Rock Pieces, di cui rispettivamente 7.200 e 11.520 erano a bordo del Tokio Express.

Non molto tempo dopo, i piloti di elicotteri riferirono di aver guardato la superficie del Mar Celtico e di aver visto "una chiazza di Lego". Ben presto, alcuni dei pezzi persi in mare hanno iniziato a essere portati a riva, soprattutto sulle spiagge della Cornovaglia.

Le cose cadono dalle barche nell'oceano da quando l'uomo è una specie marittima, cioè da almeno diecimila e forse più di centomila anni. Ma il tipo specifico di caduta da una nave che ha colpito i quasi cinque milioni di pezzi Lego del Tokio Express fa parte di un fenomeno molto più recente, risalente solo agli anni Cinquanta circa e noto nel settore delle spedizioni come "perdita di container".

Tecnicamente, il termine si riferisce ai container che non arrivano a destinazione per qualsiasi motivo: rubati in porto, bruciati in un incendio a bordo, sequestrati dai pirati, fatti esplodere in un atto di guerra. Ma il modo più comune in cui un container si perde è quello di finire nell'Oceano, generalmente cadendo da una nave, ma occasionalmente affondando con essa.

Le ragioni di questo tipo di perdita di container sono molteplici, ma la più semplice è quella numerica. Nel mondo di oggi, circa seimila navi portacontainer sono in mare in ogni momento. Le più grandi possono trasportare più di ventimila container per viaggio; collettivamente, trasportano ogni anno un quarto di miliardo di container in tutto il mondo. Data l'entità di questi numeri, più i fattori che hanno sempre ostacolato i viaggi marittimi - burrasche, mareggiate, uragani, onde anomale, scogliere poco profonde, guasti alle attrezzature, errori umani, effetti corrosivi dell'acqua salata e del vento - alcuni di questi container sono destinati a finire in acqua. La domanda, interessante per i curiosi e importante per ragioni economiche e ambientali, è la seguente: cosa mai c'è al loro interno?

ll container navale standard è fatto di acciaio, largo 2.5 circa m, alto 2,6 m e lungo da 6 ai 12 metri; potrebbe essere descritto come una scatola glorificata, se ci fosse un posto dove far entrare la gloria. Eppure, per essere uno degli oggetti meno belli del mondo, negli ultimi anni ha sviluppato una sorta di culto. Un numero sorprendente di persone vive oggi in container marittimi, alcune perché non hanno altre possibilità abitative, altre perché hanno aderito al movimento delle Tiny House, ma alcune in nome di esperimenti architettonici che prevedono case di diversi metri costruite da più container. Altri, preferendo i loro container allo stato brado, sono diventati appassionati osservatori di container, deducendo la provenienza di ciascuno di essi in base al colore, al logo, alle decalcomanie e ad altri dettagli.

Da un certo punto di vista, tutta questa attenzione ha senso perché, nell'ultimo mezzo secolo circa, il container marittimo ha rimodellato radicalmente l'economia globale e la vita quotidiana di quasi tutti gli abitanti del pianeta.

Prima dell'avvento del container, il trasporto di merci via acqua era un'attività costosa e ad alta intensità di lavoro. Per ridurre al minimo la distanza tra i prodotti e le navi che li trasportavano, i porti erano affollati di fabbriche e magazzini, nonché di stivatori e scaricatori incaricati di caricare e scaricare le merci. (la distinzione era spaziale: gli stivatori lavoravano sulla nave, mentre gli scaricatori lavoravano sulla banchina). Alcune di queste merci erano alla rinfusa - un bene come il petrolio, che può essere versato in una cisterna per essere immagazzinato e trasportato con relativa facilità - ma la maggior parte erano merci "break-bulk", che dovevano essere caricate articolo per articolo: cemento imbustato, forme di formaggio, balle di cotone, e così via. Tutte queste cose non correlate tra loro dovevano essere imballate con cura, in modo che non si spostassero durante il trasporto, rompendo oggetti di valore o, peggio, rovesciando la nave.

Per gli operai, il lavoro richiedeva abilità, forza e un'elevata tolleranza al dolore. (A Manchester, in un solo anno, la metà degli scaricatori di porto si è infortunata sul lavoro). Per le compagnie di navigazione, il lavoro richiedeva denaro. Tra salari e attrezzature, fino al settantacinque per cento del costo del trasporto di merci per via d'acqua veniva sostenuto mentre una nave era in porto.

Tutto questo è cambiato nel 1956, grazie a un uomo di nome Malcom McLean. In origine non era un magnate del trasporto marittimo, ma l'ambizioso proprietario di un'azienda di autotrasporti che pensava di poter superare i suoi concorrenti se fosse riuscito a trasportare le merci via acqua anziché in autostrada. Quando la sua idea iniziale di far salire i suoi camion sulle navi da carico si rivelò economicamente inefficiente, iniziò a pensare a scatole rimovibili che potessero essere impilate l'una sull'altra e facilmente scambiate tra camion, treni e navi.

Per perseguire questa visione, acquistò e riadattò un paio di petroliere della Seconda Guerra Mondiale e poi reclutò un ingegnere che stava già lavorando a contenitori in alluminio che potessero essere sollevati con una gru da un camion a una nave. Il 26 aprile 1956, una delle petroliere, la SS Ideal-X, salpò dal New Jersey per il Texas trasportando cinquantotto container. Ad assistere all'evento c'era un alto dirigente dell'International Longshoremen's Association che, alla domanda su cosa pensasse della nave, avrebbe risposto: "Vorrei affondare quel figlio di puttana".

Quello scaricatore di porto capì chiaramente cosa stava vedendo: la fine dell'industria navale così come lui e le generazioni di scaricatori prima di lui la conoscevano. Quando la Ideal-X lasciò il porto, caricare una nave da carico costava in media 5,83 dollari per tonnellata. Con l'avvento del container, quel prezzo è sceso a circa sedici centesimi, e con esso è crollata anche l'occupazione nel settore del trasporto merci. Al giorno d'oggi, un computer si occupa di capire come imballare una nave e un sistema di carrelli e gru rimuove un container in entrata e lo sostituisce con uno in uscita all'incirca ogni novanta secondi, scaricando e ricaricando la nave quasi contemporaneamente. I risparmi che ne derivano hanno reso le spedizioni all'estero sorprendentemente economiche. Per riprendere l'esempio di Levinson, è possibile trasportare un container di venticinque tonnellate di caffettiere da una fabbrica in Malesia a un magazzino in Ohio per meno del costo di un biglietto aereo in classe business. "I trasporti sono diventati così efficienti", scrive, "che per molti scopi i costi di trasporto non influiscono molto sulle decisioni economiche".

In un altro senso, questi costi, nella loro insignificanza, influenzano le decisioni economiche. Sono il motivo per cui i produttori possono eludere le tutele salariali, lavorative e ambientali spostando i loro impianti altrove, e il motivo per cui tutti questi altri luoghi - piccole città lontane dai porti, in Vietnam o in Tailandia o nell'entroterra cinese - possono usare la loro terra e la loro manodopera a basso costo per farsi strada nell'economia globale. Grazie all'innovazione di McLean, i produttori possono allungare drasticamente la catena di fornitura, pur uscendone finanziariamente vincitori. Se vi siete mai chiesti perché una camicia che comprate a New York costa molto meno se proviene da una fabbrica di Malacca piuttosto che da un sarto del centro, la risposta, in gran parte, è il container navale.

Come i draghi di plastica della Cornovaglia, una nave container completamente carica sembra qualcosa che potrebbe essere stato prodotto dalla Lego. L'effetto deriva dal fatto che i container sono dipinti in un unico colore solido - blu, verde, rosso, arancione, rosa, giallo, acquamarina - e assomigliano ai normali mattoncini Lego, soprattutto se impilati l'uno sull'altro. Le pile iniziano nella stiva e in superficie possono essere larghe fino a ventitré a testa e alte come un palazzo di dieci piani.

Le navi che trasportano queste pile partono da una dimensione che voi e io potremmo considerare grande, ad esempio 121 metri, da prua a poppa, Poi si passa da un Feeder normale, a un Feedermax, a un Panamax (300 metri, il massimo che poteva passare attraverso il Canale di Panama prima dei recenti progetti di espansione) fino alla cosiddetta Ultra Large Container Vessel, lunga circa 61 metri. Se orientata normalmente, come il mondo intero ha appreso di recente con grande fascino e sgomento, può bloccare il Canale di Suez.

Gli equipaggi di queste navi ultra-grandi sono, in confronto, ultra-sottili; una U.L.C.V. (Ultra Large Container Vessel )può viaggiare da Hong Kong alla California trasportando ventitremila container e solo venticinque persone. Di conseguenza, non è inaudito che alcuni di questi container finiscano in mare senza che nessuno se ne accorga fino all'arrivo della nave in porto. (questo nonostante il fatto che un container a pieno carico abbia più o meno le dimensioni e il peso di uno squalo balena; immaginate il tonfo quando cade per un centinaio di metri nell'oceano). Più spesso, però, molti container si spostano e cadono insieme in un evento drammatico noto come crollo della pila. Se cinquanta o più container finiscono in mare in un singolo incidente di questo tipo, l'industria navale considera l'episodio un "evento catastrofico".

Quanto spesso ciò accada è oggetto di dibattito, dal momento che le compagnie di navigazione non hanno l'obbligo di rendere pubblico il fatto che il loro carico finisca nell'oceano. In questi casi, l'ente che ha pagato per spedire la merce viene informato, così come l'ente destinato a riceverla. Ma il fatto che un'autorità superiore venga a conoscenza della perdita dipende in larga misura dal luogo in cui è avvenuta, poiché l'oceano è un mosaico di giurisdizioni governate da varie nazioni, organismi e trattati, ognuno dei quali ha diversi firmatari in diversi stati di applicazione.

L'Organizzazione Marittima Internazionale, l'agenzia delle Nazioni Unite responsabile della definizione degli standard di navigazione globali, ha deciso di creare un sistema di segnalazione obbligatoria e un database centralizzato delle perdite di container, ma il piano non è ancora stato attuato. Nel frattempo, gli unici dati disponibili provengono dal World Shipping Council, un'organizzazione commerciale con ventidue compagnie associate che controllano circa l'ottanta per cento della capacità globale delle navi container. Dal 2011, il W.S.C. ha condotto un'indagine triennale tra i suoi membri sulle perdite di container e ha concluso, nel 2020, che in media 1.382 container finiscono in mare ogni anno.

È ragionevole considerare questo numero con cautela, poiché proviene da un'indagine volontaria condotta da addetti ai lavori in un settore in cui tutti gli incentivi vanno nella direzione dell'opacità e dell'offuscamento. Nessuno riporta cifre completamente trasparenti. Le compagnie di assicurazione non amano riportare le singole perdite che coprono, perché così facendo sembrerebbero meno redditizie, e nemmeno le compagnie di navigazione le riportano. ( sarebbe un po' come se le compagnie aeree dichiarassero quanti bagagli perdono).

Nel novembre 2020, una nave chiamata ONE Apus, in viaggio dalla Cina a Long Beach, è stata colta da una tempesta nel Pacifico e ha perso più di 1800 container a bordo, un numero superiore in un solo incidente alla media stimata dalla W.S.C. per un anno. Lo stesso mese, un'altra nave diretta a Long Beach dalla Cina perse un centinaio di container a causa del maltempo, mentre un'altra nave si capovolse nel porto di Giava orientale con centotrentasette container a bordo. Due mesi dopo, una quarta nave, anch'essa diretta dalla Cina alla California, ha perso settecentocinquanta container nel Pacifico settentrionale. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un flusso costante di notizie su un'altra quantità di container persi in un altro tratto di oceano: quaranta al largo della costa orientale dell'Australia; ventuno al largo delle Hawaii; trentatré al largo di Duncansby Head, in Scozia; duecentosessanta al largo del Giappone; centocinque al largo della British Columbia. E così via, o meglio, sempre più spesso.

Uno dei motivi per cui incidenti come questi sono in aumento è che le tempeste e i venti forti, da sempre i principali responsabili della perdita di container, stanno diventando sempre più frequenti e più intensi a causa della maggiore volatilità del clima. Un'altra causa è la tendenza a costruire navi portacontainer sempre più grandi, che ha compromesso il governo della nave e la sicurezza dei container (in entrambi i casi perché le pile alte sul ponte catturano il vento), rendendo al tempo stesso queste navi vulnerabili al rollio parametrico, un fenomeno raro che sottopone i container e i sistemi destinati a proteggerli a sollecitazioni estreme.

Più di recente, il forte aumento della domanda di merci durante l'era COVID ha fatto sì che le navi che un tempo viaggiavano a capacità parziale ora partano a pieno carico e che gli equipaggi siano costretti a rispettare orari rigidi, anche se ciò richiede di ignorare i problemi a bordo o di attraversare le tempeste invece di aggirarle.

A peggiorare le cose, i container stessi scarseggiano, sia a causa dell'aumento della domanda sia perché molti di essi sono bloccati nei porti sbagliati a causa delle precedenti chiusure, e quindi i container più vecchi con meccanismi di chiusura invecchiati sono rimasti o sono stati rimessi in circolazione. Oltre a tutto questo, il rischio di errore umano è aumentato durante la pandemia, poiché le condizioni di lavoro sulle navi portacontainer, già non ottimali, sono ulteriormente diminuite, soprattutto perché anche i membri dell'equipaggio sono rimasti a volte bloccati per settimane o mesi su una nave in porto o all'ancora, bloccati a tempo indeterminato in un ingorgo marittimo mondiale.

Chi lavora sulle petroliere, sulle portaerei o sui pescherecci commerciali sa cosa trasporta, ma, di norma, chi lavora sulle navi portacontainer non ha idea di cosa ci sia in tutte le scatole che lo circondano. E nemmeno, per la maggior parte, gli agenti doganali e i funzionari di sicurezza. Un singolo container può contenere cinquemila scatole singole, una singola nave può scaricare novemila container in poche ore e i porti più grandi possono trattare fino a centomila container al giorno, il che significa che è essenzialmente impossibile ispezionare più di una frazione dei container del mondo: una manna per i cartelli della droga, i trafficanti di esseri umani e i terroristi, un incubo per il resto di noi.

È vero, naturalmente, che alcune persone conoscono il contenuto (o almeno il contenuto dichiarato) di ogni container trasportato da una nave legale. Ogni container ha una polizza di carico, un elenco dettagliato di ciò che trasporta, noto all'armatore, al mittente e al destinatario. Se uno di questi container finisce in mare, almeno altre due parti vengono rapidamente a conoscenza di ciò che conteneva: gli agenti assicurativi e gli avvocati. Se molti di quei container finiscono in mare, l'intero incidente può diventare oggetto di quello che è noto come un aggiustamento medio generale, un arcano pezzo di diritto marittimo secondo il quale tutti coloro che hanno un carico a bordo di una nave che subisce un disastro devono contribuire a pagare tutte le spese correlate, anche se il carico del singolo è intatto. (questa disposizione, apparentemente illogica, fu codificata già nel 533 d.C. per necessità logica: se i marinai fossero dovuti gettare il carico da una nave in difficoltà, non avrebbero potuto permettersi di perdere tempo a selezionare ciò che sarebbe costato loro meno grattacapi e meno soldi).

In teoria, se si è sufficientemente curiosi e ostinati, si potrebbero richiedere i fascicoli giudiziari relativi alle perdite di container che hanno dato luogo a tali azioni legali, per poi spulciarli alla ricerca di informazioni sul contenuto dei container perduti.

Se esistono anime meravigliosamente ossessive che hanno dedicato la loro vita a cercare questo tipo di informazioni e a renderle ampiamente disponibili, non le ho trovate. Di norma, se il pubblico viene a conoscenza dei contenuti dei container perduti, è solo in modo casuale, come quando questi contenuti fanno notizia. A gennaio, per esempio, una nave in navigazione da Singapore a New York ha perso in mare sessantacinque container, scatenando un'ondata di notizie e di battute sulle ricette dei disastri, dato che la nave trasportava decine di migliaia di copie di due libri di cucina appena stampati…

Più spesso, però, il contenuto dei container perduti diventa evidente solo quando inizia a essere portato a riva, dove attira l'attenzione dei residenti e degli abitanti delle spiagge, nonché quella delle autorità regionali e delle organizzazioni ambientaliste, che spesso finiscono per finanziare e coordinare gli sforzi di pulizia. I draghi della Cornovaglia, per esempio, sono famosi in gran parte grazie a una “beachcomber”( persona che vive di ciò che il mare rigetta sulla spiaggia) locale, Tracey Williams, che ha iniziato a seguire questi e altri pezzi di Lego trasportati dall'oceano su account dedicati sui social media, che si sono rivelati così popolari da indurla a scrivere un libro sull'argomento: "Alla deriva: The Curious Tale of the Lego Lost at Sea", un'affascinante, anche se superficiale, passeggiata nella storia e nelle conseguenze dell'incidente del Tokio Express. Allo stesso modo, quando lo scorso autunno quei centocinque container sono andati perduti al largo della costa della Columbia Britannica, i volontari locali hanno rapidamente ipotizzato alcuni dei contenuti, dal momento che si sono trovati a liberare le spiagge della regione da olio per bambini, acqua di colonia, refrigeratori Yeti, tappetini per orinatoi e unicorni gonfiabili.

Cos'altro è partito da una nave container ed è finito nell'oceano? Tra le tante, tantissime altre cose: televisori a schermo piatto, fuochi d'artificio, mobili IKEA, profumi francesi, tappetini da palestra, moto BMW, guanti da hockey, cartucce per stampanti, batterie al litio, sedili del water, decorazioni natalizie, barili di arsenico, acqua in bottiglia, bombole che esplodono per gonfiare gli airbag, un intero container di torte di riso, mezzo milione di lattine di birra, accendini, estintori, etanolo liquido, pacchetti di fichi, sacchi di semi di chia, ginocchiere, piumoni, l'intero corredo domestico di persone che si trasferiscono all'estero, erbe decorative in viaggio verso i fiorai della Nuova Zelanda, giocattoli di My Little Pony, telefoni di Garfield, maschere chirurgiche, sgabelli da bar, accessori per animali e gazebo.

Di tanto in tanto, alcuni di questi carichi perduti si rivelano utili per la scienza. Nel 1990, quando una nave container diretta dalla Corea agli Stati Uniti perse in mare decine di migliaia di scarpe da ginnastica Nike, ognuna delle quali recava un numero di serie, un oceanografo, Curtis Ebbesmeyer, chiese ai bagnanti di tutto il mondo di segnalare quelle che erano state portate a riva. Si è scoperto che le Nike tollerano bene l'acqua salata e galleggiano praticamente fino a quando non si esauriscono nell'oceano, anche se, poiché le due scarpe di un paio, si orientano in modo diverso al vento, una spiaggia potrebbe essere disseminata di scarpe da ginnastica destre mentre un'altra è ricoperta di scarpe sinistre.

Ebbesmeyer ha utilizzato la posizione segnalata delle scarpe per fare da pioniere in un campo che chiama "flotsametria": lo studio delle correnti oceaniche basato sui modelli di deriva degli oggetti che finiscono in mare. Negli ultimi tre decenni, ha studiato di tutto, dall'incidente dei Lego alla perdita di un container nel 1992 che coinvolse quasi ventinovemila giocattoli di plastica per il bagno venduti con il nome di Friendly Floatees, dalle classiche paperelle gialle alle rane verdi, una delle quali ha impiegato ventisei anni per arrivare a riva.!

Per quanto importante possa essere lo studio delle correnti oceaniche, è una magra ricompensa per tutti quei contenitori che finiscono in mare.Gli addetti ai lavori del settore delle spedizioni amano sottolineare che il problema della perdita di container è relativamente piccolo, ovvero che il numero di container che finiscono nell'oceano è una frazione minima del totale delle spedizioni. Questa percentuale può essere utile come parametro commerciale, ma è irrilevante per i lamantini, i granchi, i petrelli e i coralli, per non parlare di tutti gli altri che, volenti o nolenti, consapevoli o meno, sono influenzati dall'accumulo dei container e del loro contenuto nell'oceano.

Se il contenuto comprende merci che l'Organizzazione marittima internazionale definisce pericolose (tra cui esplosivi, sostanze radioattive, gas tossici, amianto e sostanze soggette a combustione spontanea), il vettore è tenuto a segnalare l'incidente all'autorità competente. Si tratta di un requisito utile ma limitato, in parte perché una volta fatto il vettore spesso non ha ulteriori responsabilità e in parte perché molti oggetti che non rientrano in questa definizione sono comunque distruttivi per gli ambienti marini e costieri.

La Tokio Express non sarà stata la Exxon Valdez, ma cinque milioni di pezzi di plastica non sono certo un'aggiunta gradita all'oceano. Non lo sono nemmeno gli scacciamosche, i flaconi di detersivo o le decorazioni natalizie, per non parlare dei loro imballaggi, la maggior parte dei quali in plastica o, peggio ancora, in polistirolo, che, quando vengono sbattuti dalle onde, si rompono in pezzi grandi come sassolini, estremamente difficili da pulire e che, per alcuni uccelli e animali acquatici, sembrano allettanti e commestibili.

Per un oggetto che è fondamentalmente una scatola, progettata per contenere le cose al suo interno, il container navale è una straordinaria lezione sulla natura incontenibile della vita moderna: il modo in cui le nostre scelte, come le nostre merci, si propagano in tutto il mondo. L'unica cosa che hanno in comune i televisori a schermo piatto, i telefoni Garfield e tutti gli altri contenuti estremamente variabili dei container marittimi perduti è che, collettivamente, rendono evidente la portata del nostro eccesso di consumo.

La vera catastrofe è l'enorme quantità di beni che produciamo, spediamo, acquistiamo e buttiamo via, ma anche la piccola frazione di questi beni che va persa rende evidenti le conseguenze. Sei settimane dopo che il Tokio Express si era messo nei guai a Land's End, un'altra nave portacontainer si è incagliata a sedici miglia nautiche di distanza, mandando in mare decine di container proprio al largo delle isole Scilly. In seguito, tra le conchiglie, i ciottoli e i draghi, i residenti e i frequentatori della spiaggia hanno continuato a imbattersi in una parte del carico: un milione di sacchetti di plastica, diretti a una catena di supermercati in Irlanda, con la scritta "Aiuta a proteggere l'ambiente". Fine.

