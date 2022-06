A DESTRA TRA FAGOCITAMENTO ED HALLI GALLI

Eravamo stati facili profeti a parlare, qualche giorno fa, di fagocitamento della Magnacca e ci chiedevamo come sarebbe stata la reazione della De Nicolis in caso di scontro tra di loro. Ora si cominciano a vedere, se non le reazioni della candidata ballottante, quanto meno quelle di altri esponenti, dovute al ricordato fagocitamento, grazie al quale il Cuore prende 3 consiglieri su 6 in caso di sconfitta e ben 6 su 10 in caso di vittoria. Motivo per cui:

Vitale Torino stamattina ha scritto su Facebook ad Antonio Castaldo che inizierà pure lui a ballare l’halli galli, con il chiaro riferimento al nostro editoriale in cui avevamo elencato tutti gli incazzati del centrodestra o i “frustrati” come li ha definiti il sindaco venerdì scorso. A costoro va dunque ad aggiungersi, per sua stessa pubblica ammissione, anche Vitale Torino, già segretario della Lega e candidato non eletto lista del Cuore, a meno che non venga recuperato come ad alcuni è capitato (ad alcuni, ma non a tutti…);

Elisa Marinelli (incazzata per la non elezione in Consiglio provinciale e poi recuperata da Lippis) non sarà eletta in Consiglio comunale, né in caso di vittoria e men che meno in caso di sconfitta. Potrebbe essere ripescata solo se Giancarlo Lippis si dovesse dimettere per fare l’assessore. Che farà Elisa? Ballerà l’halli galli come Vitale o si farà recuperare pure stavolta???

Maria Travaglini (che, per il grande successo di cinque anni fa, nell’editoriale post elezioni avevamo definito Donna Maria con Donna Tiziana) è crollata dai 550 voti e seconda eletta della Lista del Cuore di allora ai 154 voti e quinta eletta di oggi. Che farà Maria? Ballerà l’halli galli come Vitale o si farà recuperare pure stavolta???

Giancarlo Lippis (incazzato per la nota fregatura come candidato sindaco, recuperato in zona Cesarini, sbeffeggiato sul palco dal suo datore di lavoro, accarezzato sui palchi come C O E R E N T E dalla De Nicolis) ha preso ben 352 voti nella lista da lui generosamente promossa, ma avrà una sola rappresentanza in Consiglio contro i sei della Magnacca. Quindi conterà poco o nulla. Che farà Giancarlo? Ballerà l’halli galli come Vitale o si farà recuperare pure stavolta???

Eugenio Spadano (consigliere comunale quasi ininterrottamente dal 1982, consigliere provinciale, consigliere regionale, presidente del Consiglio comunale per due mandati) è arrivato dopo Alfonso Di Toro e siederà tra i banchi che aveva presieduto solo in caso di vittoria. Ma, soprattutto, la sua Lista Popolare retrocede dai 1458 voti del 2017 agli attuali 937 e vale oggi un terzo di quella del sindaco, di fronte alla quale si era permesso di alzare la voce. Che farà Eugenio? Ballerà l’halli galli come Vitale o si farà recuperare pure stavolta???

Marilena Sarchione (che pure in qualche occasione aveva mostrato il coraggio e si era fatta risentire) non siederà in Consiglio nemmeno come surroga di un eventuale assessore della Lista Popolare, perché è arrivata in quarta posizione. Che farà Marilena? Ballerà l’halli galli come Vitale o si farà recuperare pure stavolta???

Emanuela De Nicolis (la cui prima preoccupazione è ora quella di vincere) ha promosso una lista che è arrivata quarta e che non elegge alcun consigliere se non in caso di vittoria (in tale circostanza entrerebbe Giammarco Travaglini). Quindi, sia da sindaco che da capo dell’Opposizione, sarà praticamente sola in una coalizione di cui la metà è controllata dalla sua predecessora. Che farà Emanuela? Ballerà l’halli galli come Vitale o sarà deferente a chi l’ha nominata???