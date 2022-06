Incontro Mondiale delle Famiglie dal 20 al 26 giugno nella diocesi di Chieti-Vasto

Dal 22 al 26 giugno del 2022 ci sarà il decimo Incontro Mondiale delle Famiglie in una formula inedita perché potrà essere vissuta nei luoghi che viviamo nel nostro quotidiano. Roma sarà la sede principale, ma negli stessi giorni ogni diocesi promuove un incontro locale per le proprie famiglie e per le proprie comunità. Si potrà dare testimonianza della bellezza e dell’importanza della famiglia lì dove si vive.

Oggi viviamo in una società liquida priva di valori forse proprio perché sono stati quasi messi in soffitta quei valori strettamente connessi con la famiglia. Ognuno, nessuno escluso, per natura stessa è membro di una famiglia fatta almeno da una mamma e un papà. Siamo tutti e proprio tutti (coppie di sposi, fidanzati, separati, divorziati-risposati, vedovi, bambini e ragazzi, e giovani single) chiamati a partecipare a questo evento mondiale multicentrico sulla famiglia anche per diventare una voce che parla alla società, alla politica, alla scuola e all’economia.

L’ Incontro mondiale delle famiglie si è tenuto per la prima volta nel 1994, quando le Nazioni Unite hanno dichiarato l “Anno Internazionale della Famiglia”. Su impulso di, Papa Giovanni Paolo si celebrò, contemporaneamente, un Anno della Famiglia e nello stesso anno si tenne il primo Incontro mondiale delle famiglie che venne poi ripetuto ogni tre anni in luoghi diversi. Spesso a questi incontri potevano partecipare solo le famiglie che vivevano nelle vicinanze e pochissime altre, comunque poche rispetto alla popolazione mondiale. Quante famiglie si potevano permettere per motivi di lavoro, impegni umani e/o economici di vivere questo appuntamento? Quante famiglie avevano la possibilità di rinunciare a uno/ due mesi di stipendio per partecipare a un evento simile?

Con la complicità della pandemia, un cuore lungimirante e concreto che ha conosciuto la povertà come quello di papa Francesco, ha concepito un incontro mondiale come quello che ci apprestiamo a vivere dal 20 al 26 giugno prossimi e che darà davvero la possibilità a tutti di esserci.

In particolare, nella diocesi di Chieti- Vasto sono previsti tre grandi momenti:

uno parrocchiale da vivere nella propria parrocchia di appartenenza

uno zonale ossia interparrocchiale e intercittadino

uno che riabbraccia l’intera diocesi e che si svolgerà a Vasto il 26 giugno. Nello stesso giorno tutta la Chiesa, in comunione spirituale in ogni angolo del mondo dove c’è una comunità cattolica, vivrà un tempo forte per e con la famiglia.

Di seguito indicati tutti gli appuntamenti zonali dell’arcidiocesi Chieti-Vasto della settimana della famiglia in preparazione all’Incontro Mondiale della Famiglia che per la prima volta sarà sinonimo di “si terrà in tutto il mondo” e ognuno potrà viverlo lì dove si trova.

Lunedì 20 Giugno (in tutte le Parrocchie della Diocesi)

Celebrazione di Apertura della Settimana

Eventi nelle Zone Pastorali

(Teniamo presenti i temi del Congresso Mondiale, che si svolgerà a Roma, dal 23 al 25 Giugno)

Zona Pastorale di Vasto: “Sposi e sacerdoti insieme per costruire la Chiesa”

Martedì 21 Giugno, ore 18.30 a San Salvo - Piazza S. Vitale

Zona Pastorale di Atessa: “Vocazione e missione nelle periferie esistenziali

Martedì 21 Giugno, ore 21.00, Chiesa S. Vincenzo Ferrer – Montemarcone di Atessa

Zona Pastorale di Francavilla: “Famiglia, via di santità”

Mercoledì 22 Giugno, ore 21.00, Francavilla al Mare – Piazza S. Alfonso

Zona Pastorale di Guardiagrele: “Formare accompagnatori e formatori” - “Laici, presbiteri e seminaristi”

Mercoledì 22 Giugno, ore 18.00, Guardiagrele - Parrocchia S. Francesco d’Assisi

Zona Pastorale di Casoli: “Giovani e anziani insieme per la Chiesa di domani”

Venerdì 24 Giugno, ore 20.30, Selva di Altino – Social Park (ex Campo Boario)

Zona Pastorale di Chieti Scalo: “Essere cristiani nell’era digitale” - Venerdì 24 Giugno:

ore 09.00: Parrocchia SS. Crocifisso;

ore 17.00: Parrocchia S. Martino Vescovo:

ore 20.00: Parrocchia SS. Crocifisso

Zona Pastorale di Chieti: “L’amore familiare nella prova” - Sabato 25 Giugno

ore 09.00: Corso Marrucino

ore 18.00: Seminario Regionale

ore 21.00: Largo G. B. Vico

Zona Pastorale di Fossacesia – Casalbordino: “Accompagnare la paternità e la maternità“

Sabato 25 Giugno, ore 16.30 a Torino di Sangro - Oasi Del Re e Chiesa S. Felice

Zona Pastorale di Gissi: “Sposi e famiglie: santità nel quotidiano”

Sabato 25 giugno, ore 21.00 - Chiesa S. Bernardino - Gissi

Domenica 26 Giugno (Vasto) Evento Diocesano