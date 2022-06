"Riaprire lo Stadio comunale "Davide Bucci" ai tifosi e al pubblico. Questa una delle priorità che inserirò nei primi cento giorni di mandato quando sarò eletto sindaco di San Salvo". Ad annunciarlo è il candidato Fabio Travaglini che afferma di aver già stilato con la squadra che lo affianca i punti prioritari che realizzerà o metterà in cantiere nei primi 100 giorni da sindaco.

"I lunghi mesi di pandemia che abbiamo vissuto hanno acceso ancor di più i riflettori sull'importante dello sport e sull'importanza dell'impatto sociale ed aggregativo che esso ha. E' pertanto necessario ed urgente avviare quegli importanti lavori di messa in sicurezza dello Stadio Comunale che l'Amministrazione di centrodestra non ha ancora fatto nonostante sia passato molto tempo dalla chiusura", prosegue e conclude Travaglini che sottolinea che lo sport è un bene pubblico con un’altissima valenza sociale e “noi ci impegniamo a riaprire subito lo Stadio principale, nella sua piena funzionalità, ed a intervenire su tutte le strutture sportive, creandone di nuove anche per gli sport meno conosciuti”.