RIPRESI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA RITUCCI CHINNI A VASTO

Sono stati riavviati i lavori per l’intervento della scuola primaria Ritucci Chinni in Via Alcide De Gasperi che prevede l’efficientamento energetico dell’edificio, con miglioramento dell’isolamento termico e nuova tinteggiatura dell’involucro esterno. I lavori verranno eseguiti dall’impresa Edil Tracchia e verranno conclusi durante l’estate, per un importo complessivo di contratto di circa 130mila Euro.

“Come già annunciato alle famiglie lo scorso Gennaio alla riapertura del plesso, finalmente possiamo completare l’importante investimento di riqualificazione che ha interessato la Scuola Primaria del quartiere San Paolo e riconsegnare ai quasi 200 bambini che frequentano il plesso una scuola più sicura e più bella” hanno commentato il sindaco di Vasto Francesco Menna e l’Assessore all’Edilizia scolastica, Anna Bosco.

“Nonostante il cambio delle condizioni di mercato ed il ritardo di approvvigionamento di materiali con cui si è dovuto fare i conti, - concludono Menna e Bosco - siamo riusciti a far ripartire il cantiere subito dopo la chiusura della scuola e ringraziamo per il lavoro svolto il Dirigente Luca Mastrangelo, il Rup Francesca Gizzarelli, il geometra Nicola Zaccardi è tutto l’Ufficio Servizi che nei prossimi mesi lavorerà per questo progetto”.