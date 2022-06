EDUCAZIONE: LA PAROLA CHIAVE

In questo periodo di campagna elettorale, che ha occupato le vite di noi Sansalvesi, ho avuto l'opportunità di conoscere meglio Fabio. Avevo spesso sentito parlare di lui soprattutto in campo politico per i tanti traguardi raggiunti, ma non avevo mai avuto l'occasione di incontrarlo personalmente. E sono contenta che le nostre strade si siano incrociate, perché ho potuto scoprire ed apprezzare un ragazzo che, credetemi, al di la' della passione politica, è prima di tutto una bella persona.

Il 26 giugno io Voterò Fabio Travaglini affinché diventi Sindaco della nostra Città perché lo merita, perché è la persona più qualificata a ridare lustro a San Salvo, riposizionandola a quel livello che la Città aveva raggiunto prima di questa amministrazione uscente ( e che ora in 10 anni ha perso) e spingerla ancora più verso una crescita che porterà tanti benefici alla Nostra Città e a noi Cittadini. Un ragazzo dai sani principi, "nato e cresiuto a San Salvo" con una famiglia che lo adora e lo sostiene in tutto. Un ragazzo che ha sempre saputo, sin da bambino, qual' era la sua strada e che oggi, da Uomo, percorre senza sosta.riposizionandola a quel livello che la Città aveva raggiunto prima di questa amministrazione uscente ( e che ora in 10 anni ha perso) e spingerla ancora più verso una crescita che porterà tanti benefici alla Nostra Città e a noi Cittadini.

Passione, Competenza, Spessore, Educazione, Rispetto e soprattutto Amore per la Sua San Salvo: queste sono le cose che vedo in lui e per queste cose io lo Voterò.