“Tutela minorile: famiglia, educazione, lavoro”: convegno della Società  Vastese di Storia Patria

“Tutela minorile: famiglia, educazione, lavoro": questo il tema dell'interessante convegno organizzato dalla Società Vastese di Storia, con il patrocinio del Comune di Vasto, in programma per sabato 25 giugno alle ore 17 presso il Salone della Pinacoteca di Palazzo d'Avalos a Vasto.

Dopo il saluto delle Autorità, ne parleranno gli avvocati Pierpaolo Andreoni e Federico Gentilini, il medico Riccardo Alessandrelli, il magistrato Italo Radoccia profondo conoscitore di questi temi.

Modererà i lavori Gabriella Izzi Benedetti, presidente della Società Vastese di Storia Patria, che così spiega l'evento: "Il mondo dei giovani, dei minori in particolare, in una società complessa come l’attuale, dove i social e tutto un sistema comunicativo offrono una infinità di informazioni, sollecitazioni, opportunità, non sempre in linea con l’etica, la verità, la sensibilità verso gli utenti, non tenendo conto del grado di maturità personale e sociale, dei vari stadi di conoscenza e capacità critiche, è a rischio. La famiglia a volte distratta o non in grado di supportare il giovane, si rifugia dietro colpevolizzazioni verso altri, anziché responsabilizzarsi in forma adeguata e costruttiva; ma pur con tutte le migliori intenzioni e avendone le capacità e l’impegno, il tipo di divulgazione incontrollata e a volte subdola che imperversa online può provocare, e i risultati sono spesso sotto i nostri occhi, reazioni disastrose. Questo convegno va ben oltre le note qui espresse e vuole chiarire e riflettere sui vari aspetti che sono alla base del nostro sistema giuridico, istituzionale, educativo, sanitario, per indicare cause, soluzioni, per discutere su di una tra le più importanti problematiche del nostro tempo, quello inoltre che investe il futuro della nostra società".