SULLA RIVISTA ITALIA IN BICICLETTA AMPIO ARTICOLO DEDICATO ALLE BELLEZZE NATURALISTICHE DI VASTO

Dopo la trasmissione Linea Verde Life che oggi su Rai 1 ha dedicato un servizio alla Riserva di Punta Aderci, il bellissimo paesaggio costiero di Vasto è protagonista anche di alcune pagine della rivista Italia in bicicletta, pubblicata in abbinamento al National Geographic e Repubblica. Sauro Scagliarini nell’articolo descrive il percorso della Via Verde – Costa dei Trabocchi con particolare attenzione a Punta Aderci, uno dei tratti più spettacolari della ciclabile. Insieme alla Riserva viene descritta la sua fauna, il Porto di Punta Penna, il faro, il monumento alla Bagnante e il lungomare.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Menna che ha evidenziato come la pubblicazione è un ottimo veicolo di promozione per il nostro territorio, che attirerà soprattutto gli appassionati delle due ruote, che grazie alla ciclovia avranno modo di conoscere la nostra costa scoprendo le nostre suggestive spiagge e le eccellenze gastronomiche.

“In qualità di assessore al Turismo del Comune di Vasto- ha dichiarato Licia Fioravante - sono orgogliosa di questa ennesima e prestigiosa citazione. Le risorse di cui possiamo beneficiare, a livello naturalistico, paesaggistico ed ambientale, sono enormi ed è importante rappresentarle attraverso un sistema di comunicazione efficace e che si ponga come obiettivo la migliore e sostenibile fruizione da parte di visitatori e vacanzieri, alla scoperta di un territorio sano ed accogliente e con tante esperienze tutte da vivere”.