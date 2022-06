I PRESIDENTI DI SEGGIO SCHIERATI

Inizia oggi la rubrica “anomalie elettorali”, che, come si comprende dal titolo, racconterà le anomalie che si verificano nel periodo elettorale e durante le operazioni di voto e di spoglio. Scriveremo, appunto, le anomalie come ci vengono segnalate in Redazione, affinché uno degli avvocati della coalizione di Travaglini verifichi se si tratti di fatti illegali, per segnalarli a chi di dovere.

Molti sostenitori del centrosinistra ci hanno inviato screen shot con dichiarazioni di presidenti di seggio che parteggiano chiaramente per la De Nicolis. Invero, se tali dichiarazioni sui social possono annoverarsi nell’ambito della critica politica costituzionalmente garantita, va anche detto che gli uffici elettorali ed i relativi rappresentanti di lista dei seggi presieduti da presidenti apertamente schierati con la De Nicolis non avranno la necessaria serenità di analisi, poiché il presidente potrebbe essere visto come non imparziale.

Motivo per cui “non per cacciare le Istituzioni” (come ha detto la candidata De Nicolis), ma per il rispetto della legge (come dovrebbe dire chi ama Falcone e Borsellino), tale anomalia sarà segnalata agli Organi competenti.