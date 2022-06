Vernissage a Roma della mostra personale di Gabriele Della Guardia

Martedì 28 giugno a Roma alle ore 17:00 presso la sala del Cenacolo del Complesso di Vicolo Valdina Piazza in Campo Marzio, 42 sarà inaugurata la mostra personale dell’artista frentano Gabriele della Guarda “Passioni” e che proseguirà fino al 7 luglio. Un evento reso possibile grazie all’impegno della deputata vastese Carmela Grippa, che ha seguito l’organizzazione dello stesso nonostante gli altri impegni istituzionali e che sarà presente alla cerimonia.

“L’intento è quello di creare attraverso l’arte un momento per riflettere, sognare e reagire a partire dalle emozioni che sapranno suscitare le opere del giovane Gabriele”, così la deputata Carmela Grippa promotrice dell'iniziativa. Insomma, l’arte non soltanto come un diversivo alla nostra quotidianità ma anche uno strumento fondamentale di miglioramento e che rappresenta la testimonianza della ripartenza dopo le restrizioni a causa della pandemia. Un messaggio che mira a sensibilizzare tutti mettendo in discussione, con delicatezza, qualche certezza di ognuno di noi e allo stesso modo lanciare un messaggio di speranza per tutti i giovani talenti del nostro Paese che sognano un grande futuro artistico. Una cerimonia dalla grande attesa per visionare opere che appunto con passione, così come recita il nome della mostra, sapranno emozionare i fruitori donando loro tutta l’identità e l’autenticità dell’autore.