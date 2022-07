CANI E GATTI SE LI AMI DAVVERO FALLI STERILIZZARE

L’Assessorato alle Politiche per la tutela e difesa degli animali in collaborazione con le associazione Amici di Zampa e Ora rispetto per tutti gli animali promuove la campagna “Se li ami davvero falli STERILIZZARE” con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della sterilizzazione sia per la salute psico-fisica dei cani e dei gatti, sia come azione di contrasto ai fenomeni dell’abbandono e del randagismo.

“La sterilizzazione - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche per la tutela e difesa degli animali, Paola Cianci - è una scelta etica e responsabile. Non farlo significa contribuire ad aumentare i casi di abbandono, di randagismo e quindi le probabilità di morte degli amici a quattro zampe. Su proposta delle associazioni che da sempre investono amore ed impegno per gli animali iniziamo una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della sterilizzazione attraverso l’affissione di manifesti nella città per poi mettere in campo, subito dopo l’estate, delle iniziative specifiche con la preziosa collaborazione degli studi veterinari e della Asl. Ci auguriamo di contribuire a diffondere sempre di più questa pratica così importante e nello stesso tempo contribuire a superare tanti luoghi comuni e disinformazione sul tema”.