I cancelli dell'Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto continuano a rimanere chiusi. Dan oltre 18 mesi la Regione Abruzzo ha chiuso la importante struttura culturale motivando tale decisione con la carenza di personale. In questo lungo lasso di tempo i funzionari ed i politici della Regione Abruzzo non sono stati in grado di trovare tra il personale dipendente dell'Ente (ndr: ce ne sono tanti che vorrebbero far rientro a Vasto e che invece si vedono costretti a fare i pendolari) gli impiegati da inserire all'interno della importante struttura.

Per decenni l'Agenzia per la Promozione Culturale (ex Centro Servizi Culturali) ha svolto un ruolo importantissimo all'interno della nostra città e nel territorio diventando un punto di riferimento per studenti, ricercatori, giovani, anziani ed associazioni culturali.

Dotata di migliaia di volumi, con una emeroteca a disposizione e con un Auditorium all'interno ed uno all'esterno, l'Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto è stata frequentata da migliaia di cittadini che, però, da oltre 18 mesi si vedono negare un loro preciso diritto. Le promesse fatte nel corso di questo lungo periodo dai politici della Regione Abruzzo sono tutte naufragate.

La struttura sta cadendo a pezzi e con l'approssimarsi della stagione autunnale avrà sicuramente necessità di essere messa in sicurezza. L'assessore regionale competente che intenzioni ha? Perché non viene a fare un sopralluogo per rendersi conto del depauperamento che un bene pubblico così prezioso sta subendo?