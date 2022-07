Vastesi nel mondo: 4.000 iscritti all’AIRE: Lettera aperta all’assessore Nicola della Gatta

In Italia oltre 5 milioni di cittadini sono iscritti all'AIRE Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. Ma il numero ufficiale è destinato a salire di molto se si considerano anche quelli che per motivi diversi non sono iscritti a tale registro.

A Vasto gli iscritti all’AIRE sono oltre 4.000, sparsi in tutto il mondo, molti dei quali, con una laurea in tasca, ricoprono posizioni di prestigio. Si potrebbe credere che la maggior parte degli iscritti sia di Perth. Invece non è così, sono dell’Argentina! Solo pochi sono della città australiana, perché le seconde e terze generazioni non hanno interesse ad avere a doppia cittadinanza, vale a dire quella australiana e quella italiana.

Ma al di là di questo aspetto, visto che i questi giorni è tornato alla ribalta il tema dei “Vastesi nel Mondo”, che tipo di progetti il Comune di Vasto – magari assieme al CRAM della Regione - può mettere in campo per loro? Che tipo di sostegno può dare?

Per sviluppare tale progetto, secondo noi, bisogna parlare con i veri protagonisti – quelli che vivono all’estero - e avere da loro idee concrete sul da farsi. E il più adatto per interventi di questo tipo è l’assessore Nicola Della Gatta a cui indirizziamo questa nota.

L’iniziativa potrebbe essere un vero fiore all’occhiello dell’Amministrazione vastese.