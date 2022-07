"Ai colleghi dell’opposizione chiedo di cominciare un rapporto di collaborazione seppur da fronti opposti"

«Ho accolto con entusiasmo i nomi della squadra amministrativa composta dal sindaco De Nicolis – scrive Lippis – Conosco bene tutti gli assessori nominati e sono assolutamente certo dell’ottimo lavoro che andranno a svolgere, pari all’amore che nutrono per la nostra città. La lista Noi San Salvo che ho voluto comporre, è nata per sostenere la candidatura di Emanuela De Nicolis, dopo settimane di invettive, calunnie, ho fatto ed abbiamo fatto prevalere la buona politica e la coerenza delle idee. Abbiamo avuto l’occasione di comporre una squadra di giovani donne e giovani uomini che hanno creduto in noi e nel programma che con Emanuela abbiamo costruito. Ed è questa idea di gruppo e di correttezza che anche nella scelta degli assessorati ho voluto che prevalesse. Elisa Marinelli, espressione della nostra lista, sarà un ottimo assessore, lo ha già dimostrato in questi pochi mesi. Io ho già compiuto questo percorso istituzionale, ora è arrivato il tempo di rappresentare la mia città dai banchi consiliari, dai quali farò giungere la voce dei miei concittadini, dai quali vorrò confrontarmi per far sì che la mia città possa crescere anche politicamente».

«Questa campagna elettorale ha messo in scena le peggiori pratiche, è arrivato il tempo che si ritorni a fare politica, quella basata sui valori, sulle idee, sul lavoro di gruppo per un ideale superiore che vada oltre i meri interessi personali. Il centrodestra sansalvese ha dimostrato in concreto con l’elezione di Emanuela De Nicolis quale sia lo stile e il suo metodo di lavoro. Bisogna ripartire da qui per ricostruire un gruppo di lavoro che sostenga questa amministrazione e quelle a seguire, non solo per il tempo di una campagna elettorale. Sapremo essere con chi è stato chiamato in giunta, i migliori interlocutori dei nostri concittadini, andando a rafforzare e recuperare il rapporto di fiducia che ci lega a loro, da questi banchi sarà questo il lavoro che intraprenderò con i miei colleghi per i prossimi anni».

«Ai colleghi dell’opposizione chiedo di cominciare un rapporto di collaborazione seppur da fronti opposti, molti sono uomini che la politica la fanno da decenni, smesse le vesti della campagna elettorale, sono certo che sapremo confrontarci in modo costruttivo per far sì che la nostra città possa continuare a percorrere un percorso virtuoso. Abbiamo davanti a noi anni che potranno essere di grande crescita economica e sociale, i fondi del Pnrr sono un’occasione che non possiamo lasciarci sfuggire, lo dobbiamo alla grande storia che ci hanno donato i nostri predecessori. Al nostro sindaco e alla sua giunta non mancherà mai da parte mia il sostegno, l’interlocuzione, lo spirito di servizio che hanno sempre contraddistinto il mio percorso politico e amministrativo. Buon lavoro a tutti voi, buon lavoro a tutti noi».