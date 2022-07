Avviato a San Salvo il secondo meeting transnazionale Erasmus+: “Creativity with MBCT”

Avviato a San Salvo il secondo meeting transnazionale del progetto Erasmus+ denominato “Creativity with MBCT”, di cui è partner la Pmi Services Formazione

Il progetto prevede un programma di attività per potenziare e valorizzare l’abilità e la creatività di donne con disabilità fisica e caregivers femminili che assistono in casa persone con disabilità per conseguire una indipendenza economica lo sviluppo del loro potenziale tramite la creatività e le arti innovative.