MARCOVECCHIO: “AL LAVORO PER AVVIO SPORTELLO DIGITALE PER AUTONOMI E PARTITE IVA”

“Oggi abbiamo formalmente presentato agli uffici competenti il progetto di legge in favore dei lavoratori autonomi e delle partite Iva. Come da impegni, abbiamo inserito una norma finanziaria di 10mila euro che servirà ad avviare lo sportello digitale attraverso una sezione dedicata del portale istituzionale della Regione Abruzzo.” Lo afferma il Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio in una nota.

“Grazie a questo progetto di legge, per le imprese, i professionisti, i lavoratori autonomi e, in generale, i titolari di partita Iva operanti in Abruzzo - spiega il Presidente - saranno promosse azioni volte ad assicurare un’informazione costante in merito alla normativa regionale, nazionale ed europea di riferimento; garantire un aggiornamento puntuale sulle misure pubbliche di sostegno; fornire attività di ascolto ed orientamento; e organizzare e promuovere eventi e corsi di formazione, anche online, sulle tematiche di interesse. Ringrazio i colleghi di Valore è Abruzzo che con me hanno inteso lavorare al progetto di legge e gli amici del Movimento “Autonomi e Partite Iva”.