Boschetti segretario e Michela Torricella vice

Si è svolto lunedì sera presso il Circolo cittadino di c.so Garibaldi, il Direttivo del Partito Democratico di San Salvo. Un direttivo quale momento di confronto ed analisi del voto amministrativo del 12 e del 26 giugno e quale momento per rinsaldare il legame e l'unione dei componenti del direttivo da lunedì rinnovato ed ampliato di figure e professionalità nuove.

"Ringrazio tutte le candidate e i candidati oggi qui presenti per il grande lavoro che hanno svolto con passione, grinta e professionalità, ma soprattutto con educazione e rispetto portando avanti il progetto dell'intera coalizione", ha affermato in apertura dell'assemblea il Segretario Antonio Boschetti.

"Ci tengo a sottolineare - ha evidenziato nel suo intervento- che al netto delle voci che circolano tra alcuni politici e candidati locali delle coalizioni avverse bocciati dall'elettorato, e tra alcune professionalità e professionisti sansalvesi che non riconoscono il risultato del Partito Democratico, che la nostra lista si è rivelata la seconda della coalizione più votata a sostegno di Fabio Travaglini, segno del radicamento che abbiamo avuto all'interno della coalizione. Il Pd è inoltre riuscito ad incrementare anche il proprio consenso elettorale rispetto alla precedente competizione amministrativa. E abbiamo raggiunto questo risultato con candidati nuovi, giovani e molti dei quali alla loro prima esperienza politica, ma con tanta voglia e soprattutto tanta volontà di dare e di fare per la città. Questo è per me e per tutto il direttivo e sostenitori e simpatizzanti del Pd un buon risultato", ha detto con orgoglio Boschetti che ha rimarcato come fin dai primi incontri avvenuti con l'intera coalizione, il Partito Democratico si è da subito messo a totale e piena disposizione non rivendicando ruoli o posizioni di nessun genere e il tutto al solo fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo ultimo che era la vittoria del centrosinistra a San Salvo.

"Una vittoria - ha sottolineato Boschetti - che abbiamo sfiorato per poche centinaia di voti, ma che comunque ha premiato il grande lavoro di Fabio Travaglini, del Partito Democratico e dell'intera coalizione con la consapevolezza da parte di tutti e soprattutto da parte nostra, che certamente si poteva far di più. Ma il risultato raggiunto ci rende orgogliosi perché siamo riusciti ad infrangere un muro e ricostruire un nuovo centrosinistra leale e aperto che guarda al futuro e non al passato".

"Come Partito Democratico - ha concluso Boschetti - abbiamo inoltre raggiunto un altro grande obiettivo che ci eravamo posti: rinnovare la classe dirigente con giovani donne e uomini, competenti e preparati che vivono a San Salvo e che vogliono continuare a contribuire al bene della città. Non posso che essere orgoglioso di tutto ciò".

Al termine dell'intervento del Segretario Boschetti hanno preso la parola alcuni componenti del Direttivo ed alcuni candidati che hanno condiviso quanto espresso da Boschetti e hanno espresso a lui piena fiducia riconfermandolo all'unanimità e nominando la dott.ssa Michela Torricella quale vice segretario del Partito Democratico e indicando la Dott.ssa Emanuela Tascone capogruppo del Pd in Consiglio Comunale. Confermati inoltre il Tesoriere e la coordinatrice del Pd nelle persone rispettivamente di Sergio Di Ninni e Laura Rongoni.

Il Direttivo ha infine confermato fin da ora la piena e totale fiducia a Fabio Travaglini alla guida della coalizione del centrosinistra "ringraziandolo per il gran lavoro svolto e per aver condotto una campagna elettorale pulita, propositiva e costruttiva".