Domenica 17 luglio lancio della pagina social Pollutresi nel mondo

Solo alcuni giorni fa vi davamo notizia circa la creazione della pagina Facebook “Pollutresi nel mondo”, atto con cui la Pro Loco di Pollutri ha aderito a un progetto finalizzato alla promozione del turismo di ritorno o delle radici, unendosi così alla rete che vede coinvolti altri paesi dell’Abruzzo e del Molise - tra cui Cupello, Monteodorisio, San Salvo, Tufillo, Castiglione Messer Marino, Filignano, Jelsi, Macchiagodena, Acquaviva Collecroce, Montorio nei Frentani - nell’ambito del progetto di Rigenerazione Urbana portato avanti in collaborazione con “Aps Energie per le Radici”, l’associazione di promozione sociale che punta a rigenerare le micro comunità.

Ebbene, il 17 luglio, data scelta per il lancio della pagina social - curata dalla dott.ssa Concetta Di Pietro, socia attiva della Pro Loco, che si occuperà anche delle traduzioni in inglese - che offrirà ai Pollutresi sparsi nel mondo uno spazio virtuale in cui “incontrarsi” e condividere emozioni, usanze, ricordi, modi di dire…, è quasi giunto e in questi giorni si è definito meglio il programma dell’evento che si prospetta ricco e vario.

“Siamo molto soddisfatti e ben lieti di ospitare questo evento a Pollutri” - ha dichiarato Giuseppe D’Attilio, Presidente della Pro Loco pollutrese - “L’idea iniziale era di trovare un’occasione per presentare alla Comunità la nuova pagina Facebook “Pollutresi nel mondo”, motivo per cui abbiamo contattato il sociologo Orazio Di Stefano. Poi il tutto si è trasformato in qualcosa di più ampio e completo e ne siamo molto contenti.” ha aggiunto.

Dunque, appuntamento a domenica 17 luglio, dalle ore 21, in Piazza Giovanni Paolo I a Pollutri per una serata all’insegna della condivisione, dell’emozione, del ricordo.

E tutto avrà inizio proprio con un ricordo particolarmente sentito, quello di Emiliano Gancristofaro, il noto giornalista e professore, “una persona molto cara che aveva Pollutri nel cuore”, come scriveva il Presidente della Pro Loco di Pollutri Giuseppe D’Attilio nel giorno della sua scomparsa sulla pagina Facebook dell’associazione. Un ricordo affidato alle parole di chi in paese l’ha conosciuto, gli ha voluto bene, e della figlia Lia Giancristofaro.

A seguire, avrà luogo la presentazione della pagina social creata, “Pollutresi nel mondo”, e i presenti potranno assistere alla proiezione di video interviste ai compaesani all’estero. Verranno, poi, presentati i nuovi Assessori e Consiglieri delegati ai concittadini nel mondo.

Accanto a momenti che di sicuro riempiranno il cuore, non mancheranno occasioni per deliziare anche il palato… e gli occhi.

Durante tutta la serata, sarà, infatti, possibile scoprire dalla viva voce di un sommelier della Cantina locale San Nicola di Pollutri, le qualità del vino che potrà essere degustato e chi vorrà avrà la possibilità di consumare un apericena, preventivamente prenotato entro il 14 luglio contattando il numero 340/7185030, presso il Bar Zinni e il Pub Andrea.

Inoltre, sarà presente la Pro Loco di San Salvo con il mercatino de L’arte del Saper fare e alcuni pannelli dell’Infiorata itinerante all’uncinetto, progetto giunto alla seconda edizione, espressione delle bravura, dell’artigianalità e della maestria di tante uncinettine provenienti da diversi paesi della zona.