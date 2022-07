49 anni di sacerdozio di don Vincenzo

“Tu gradisci la sincerità nel mio intimo,

nel segreto del cuore m’insegni la sapienza.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,

rinnova in me uno spirito saldo.

Apri le mie labbra

e la mia bocca proclami la tua lode.”

Con alcuni versi del salmo (50/51) di oggi ti facciamo i nostri più cari auguri per questo giorno memorabile per te e per tutti coloro che hanno potuto assaporare la bellezza di Cristo grazie al tuo ministero e ringraziamo Dio nel renderti espressione del “Suo amore nel Suo tempio”.

Alle felicitazioni di Maria Napolitano si unisce anche la nostra Redazione