“IDEE CONTRADDITTORIE DA PARTE DEL SINDACO DI FABIO”

"Alcuni giorni fa, come gruppo “Chiarezza per Monteodorisio”, insieme ai colleghi dei gruppi di opposizione, mi sono sentita in dovere di fare alcune considerazioni relativamente alle perplessità sollevate sulla proposta di progetto circa l’impianto di biometano nel territorio comunale, che vede come azienda proponente la Metanab s.r.l. e per la progettazione la Stamnos Mobility s.r.l di Viterbo. Oltre al fatto che già presso il sito del consorzio C.I.V.E.T.A sarà realizzato un impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani in grado di produrre biometano con una stima ogni anno di 40.000 tonnellate di rifiuti organici trasformate in biogas nei fermentatori anaerobici e quindi realizzarne un altro potrebbe inevitabilmente determinare un deficit nella gestione degli stessi, l’effetto cumulo dei rifiuti e l’eventuale aumento della diffusione di emissioni odorigene, ci sono anche altri aspetti che non possono passare inosservati.

Premesso che molte delle sopraindicate perplessità sono già state presentate allo Sportello Ambiente della Regione Abruzzo relativamente alla procedura VIA sull’impianto di biometano, mi preme evidenziare come l’intervento del Sindaco Catia Di Fabio sia contraddittorio, in quanto dalle prime dichiarazioni su una testata giornalistica locale (28/05/2022) aveva dimostrato un atteggiamento “non pregiudizievole” verso il suddetto impianto, mentre solo un mese dopo veniva espressa la contrarietà all’impianto, sempre ed esclusivamente a mezzo stampa. Mi preme constatare, oltretutto, come nella risposta scritta ricevuta in data 08/07/2022, a seguito dell’interrogazione presentata insieme ai colleghi dei gruppi di opposizione, emerga un’altra grave incongruenza. In una recente intervista, il Sindaco aveva dichiarato che 'Se tutto fosse andato bene, sarebbe stata importante per un paesino come il nostro anche l’eventuale ricaduta occupazionale”, nell’interrogazione, invece, l’Amministrazione sottolinea che le domande sulla stima dei potenziali occupati non vadano poste all’ente, ma alla stessa ditta proponente.

Mi chiedo allora perché il Sindaco abbia dapprima confermato le 'importanti ricadute occupazionali derivanti dall’impianto' e poi travisato quanto dichiarato. Ormai, oltre alle idee confusionarie, emerge anche una grande fatica a reggere il confronto con i cittadini, tant’è che dell’incontro annunciato con la cittadinanza non vi è traccia, su una tematica così delicata per il futuro del nostro paese tutto tace, risolvendosi nelle segrete stanze con un coinvolgimento nullo nei confronti dei cittadini e dei consiglieri di minoranza.”