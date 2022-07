LA VASTESE SARA’ ISCRITTA AL CAMPIONATO

Incontro positivo in Municipio questa sera tra il sindaco di Vasto, Francesco Menna, l’assessore allo sport, Carlo Della Penna e i vertici della Vastese calcio, il presidente Franco Bolami ed il vicepresidente Luigi Salvatorelli. “Una bellissima notizia per la città, per i tifosi, la conferma dell’iscrizione della squadra in serie D. Impegni da prendere per l’Amministrazione - hanno dichiarato il sindaco Menna e l’assessore Della Penna - sullo stadio e sul futuro. Siamo felici per questa bella notizia che garantisce il futuro della squadra della città”. Il presidente Bolami domani procederà all’iscrizione della Vastese calcio al campionato.

“La chiamata del sindaco questa mattina - ha detto Bolami - mi ha fatto molto piacere, mi ha ricaricato. Vasto merita questa società. Lavoriamo per la squadra”. A breve è prevista la presentazione in Consiglio comunale.