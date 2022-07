“Dal Ministero nessun allarme sulle emissioni fuggitive di gas alla Stogit di Cupello”

“La situazione delle emissioni fuggitive di gas dal sito Stogit di Cupello è sotto controllo e monitoraggio del Ministero della transizione Ecologica. Nel 2022 sono state effettuate le ultime attività di controllo. Questo è ciò che ho appreso nella risposta della sottosegretaria Ilaria Fontana ad una mia interrogazione discussa oggi in Commissione. Seppur vi siano delle situazioni che devono essere ancora approfondite ed oggetto di un esposto in procura da parte di diversi cittadini, sono elementi questi che mi rendono soddisfatta ma che in particolare tutelano la salute dei cittadini e la sicurezza dell’intero territorio. Un riscontro questo, che rafforza quanto era già emerso in precedenza durante la discussione dell’interpellanza sempre promossa dal Movimento 5 Stelle in Regione sul medesimo delicato tema”, così in una nota la Capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera Carmela Grippa che aveva presentato una interrogazione a seguito di un servizio giornalistico della trasmissione “Report” proprio sulla pericolosità delle fughe gasivore dell’impianto.

“Ho fatto altresì presente, che non vanno dimenticate le diverse segnalazioni che emergono dall’esposto inviato dai cittadini in merito all’assenza del Piano di Emergenza Esterna ed per questo che ho ribadito l’importanza di tenere alta l’attenzione sul sito e sulle possibili eventuali fonti di pericolo con le relative conseguenze sulla salute e sull’ambiente. E’ fondamentale che venga pubblicato quanto prima il Piano” - continua la deputata – “affinché i cittadini abbiamo la massima conoscenza della pericolosità della struttura insieme ad un confronto tra gli operatori per raggiungere gli obiettivi imposti dalle indicazioni europee” conclude