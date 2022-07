Domenica 17 luglio, alle ore 21:30 "Scrittori in piazza"

Franco Sacchetti dialoga con l'autore

MASSIMO MAGGIARI è nato a Genova-Nervi. Attualmente vive a Charleston, nella Carolina del Sud, dove insegna lingua italiana e “cultural studies” all’università locale. Ha collaborato con saggi, interventi e recensioni a diverse riviste d’italianistica in Italia, negli Stati Uniti e in Sud Africa facendo ricerca su poeti orfico-ermetici.

Il suo libro inversi, Aurora Borealis (Agorà, 2001, La Finestra, 2004) con introduzione di Tomaso Kemeny, ha riscosso notevole successo in Italia e all’estero.

Èstato vincitore 2001 di “La poesia incontra” organizzata da GiuseppeConte (RAI 1, Sanremo) con la lettura di poesie dedicate all’esploratore Roald Amundsen. Seguono gli esordi come scrittore di viaggi e narratore. Nel 2008 hapubblicato con Vivalda editore Dalle terre del Nord. Alla ricerca del­l’anima artica. Nel 2011, per Alpine Studio, è uscito il romanzo storico La fortezza di cristallo a cui hanno fatto seguito Passaggio a Nord-Ovest. Sulle tracce diAmundsen (2014) e l’ultimo scritto artico: L’avventura del Grande Nord (2016).

Massimo Maggiari si è addentrato nel deserto del Messico settentrionale per incontrare Don Mateus, un curandero famoso che abita in un villaggio della Sierra a più di duemila metri. Il primo particolare incredibile è che Don Mateus è italiano. Partito dal nostro Paese diciottenne, agli inizi degli anni Ottanta, decide di fermarsi lassù per imparare, da un maestro locale disposto a fargli da guida, l’antica arte di curare anima e corpo assieme allo spirito. Dato per scomparso dall’ambasciata italiana, don Mateus si addestra per anni nel deserto. In quei luoghi sperduti, affollati solo di rovine spagnole e sacralità Huichol – il popolo di nativi della Sierra Madre che come i Tarahumara utilizzano nelle loro feste sacre il peyote, un cactus allucinogeno – don Mateus trova qualcosa di unico e di prezioso: la chiamata a quei segreti che possono essere utilizzati per fare del bene al prossimo, ovvero l’arte del curandero.

Leggere nel cuore richiede tempo e pazienza, è un apprendistato lungo e tortuoso. Dopo tre anni di visite, pellegrinaggi e interviste a Don Mateus, il libro offre degli insegnamenti e una visione del vivere che ognuno di noi può accogliere nel proprio santuario interiore.

È un percorso affascinante in grado di aprire squarci su pratiche che possono



fare molto bene anche, e soprattutto, alle donne e agli uomini che vivono una realtà così diversa come la nostra.

Lo stesso Don Mateus sostiene: “Vale la pena mettere in pratica questi insegnamenti, non ti sentirai più solo”.