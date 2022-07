Incontro sulla ZES promosso da Sabrina Bocchino

È stata la sede vastese di ARAP Servizi ad ospitare un nuovo incontro sulla Zona Economica Speciale promosso dalla consigliera regionale Sabrina Bocchino e dalla Lega Abruzzo. Sulla scia dell’impegno assunto circa due mesi fa nella sede di AssoVasto Confindustria la presenza del Commissario alla ZES Prof. Mauro Miccio e del direttore generale di ARAP Antonio Morgante ha consentito agli imprenditori del vastese di conoscere a fondo i percorsi che la struttura commissariale e l’azienda regionale hanno avviato e stanno per avviare per rispondere nel migliore dei modi anche alle nuove emergenze derivanti dal conflitto russo-ucraino che, come ha chiarito proprio il Prof. Miccio, sta contribuendo e non poco a riposizionare i flussi economico, finanziario e delle merci.

Dinanzi a numerosi imprenditori del territorio, al presidente ed al direttore generale di AssoVasto Confindustria Alessandro Grassi e Giuseppe La Rana, all’amministratore unico di ARAP Servizi Nicola Del Prete, il Commissario alla ZES ha snocciolato tutte le varie opportunità previste dall’adozione della Zona Economica Speciale fino alle ultime modifiche in materia di competenze e procedure commissariali e delle formule agevolative introdotte dal Governo Draghi. Grazie agli interventi dell’On. Antonio Zennaro, dell’assessore regionale all’Urbanistica Energia e Rifiuti Nicola Campitelli e dello stesso Morgante si sono affrontate con decisione anche le tematiche inerenti l’approvvigionamento energetico, dalle scelte politiche necessarie fino alle richieste di aiuto soprattutto per le imprese per diminuire il costo dell’energia. Tra gli annunci emersi la creazione dell’autorità portuale per il Porto di Vasto entro 6 mesi e la nascita a breve di ARAP Energia che avrà il compito di aiutare le imprese proprio a limitare gli effetti devastanti del caro energia.

‘Per la Lega Abruzzo – dice Sabrina Bocchino a margine dell’incontro - la Zona Economica Speciale rappresenta una grande opportunità che dobbiamo sfruttare pienamente e velocemente, lo diciamo da tre anni, ed anche in questi mesi abbiamo sollecitato più volte la concretizzazione delle attività ad essa correlate. Riteniamo che una conoscenza approfondita dei meccanismi, delle agevolazioni possa essere il volano in primis per salvaguardare l’occupazione già esistente, che sarebbe un traguardo di per sé già di grande rilievo, ma soprattutto per attrarre nuovi investimenti e creare nuova occupazione dando maggiore respiro e speranza a tutta l’economia del territorio e regionale.

Ed è su queste basi che promuoviamo iniziative come queste che possano rappresentare anche un luogo di confronto su tematiche e questioni reali perché questa opportunità non diventi come la sabbia che scivola via dalle mani. Ringrazio ancora il Prof. Miccio per avere aderito senza indugio al nostro invito e spero che dopo questo incontro il nostro territorio possa trovare nuove certezze ed essere pronto ad accettare nuove sfide’.