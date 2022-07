Che non fosse un bel vedere il mucchio di terra artificialmente creato e posizionato al centro di San Salvo marina l’aveva scritto Tonino Marcello nell’articolo pubblicato sul trigno.net, col suggestivo titolo “Come nascono le montagne in pianura”. Che quindi sia giusto “rimuovere la montagna”, come stanno facendo e come dimostra questa foto va bene, ma dove la si porta sta terra?

Forse sulla particella 18? Siamo certi che lo si possa fare?