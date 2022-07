Ti aspettiamo al Centro Culturale Aldo Moro

Angelo Lalla presenta: *Nina Golden & The Some Skunk Band.* Premiere dell'album d'esordio "Lil' Songs" in uscita su tutte le piattaforme e in copia fisica dal 24 luglio 2022.

QUESTA DOMENICA al Centro Culturale Aldo Moro, San Salvo (CH) alle ore 19:30

- VERNISSAGE* sulle opere grafiche dell'album a cura di Paola Savini. *Si possono utilizzare le proprie cuffiette* attraverso il percorso audio visivo degli artworks che interpretano le varie canzoni del progetto.

Ore 21:30 - LIVE CONCERT* con The Some Skunk Band e Marta Pietrosanti, Sara Ciancetta, Elena Talamonti, Brigida Carbone.

Durante l'evento si potranno acquistare le opere grafiche e la copia fisica autografata di "Lil' Songs".

*INGRESSO GRATUITO.*