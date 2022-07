A VASTO CANI E GATTI RANDAGI NON HANNO BENEFICIATO DELLE ELEZIONI

Ho incontrato il mio ex collega, Consigliere Comunale Mauro Del Piano, ed insieme a lui vogliamo commentare la evoluzione insufficiente a Vasto, degli interventi a favore degli animali da affezione e dei randagi, che tanto avevamo sostenuto nello scorso mandato amministrativo . L’appuntamento elettorale è, purtroppo, passato ed i mesi trascorrono velocemente , ma la drammatica situazione del Canile Comunale di Vasto , obsoleto e fatiscente, non si modifica e va a sovrapporsi alla ricorrente azione di sterminio, che caratterizza la gestione del randagismo felino in Città.

Ci siamo trovati d’accordo a confermare che, mentre il presidio veterinario cittadino è divenuto impraticabile , tutte le soluzioni promosse sembrano essere state rinviate, senza scadenza, sia per gli ospiti del canile , sia per il sostegno dei tanti operatori volontari che si occupano di cani e gatti e che sono costretti a gestire disumanamente il settore , nonostante gli enormi sforzi profusi . Si tratta di inefficienze non più sopportabili e che è necessario risolvere . Riteniamo, infatti, che sia il canile nuovo che il gattile sanitario – o almeno alcune oasi feline - debbano essere realizzati subito . Non serve ricordare che la Amministrazione ha da tempo acquistato un terreno lontano, disagiato, senza infrastrutture fognanti , in parte già utilizzato dai proprietari a fine edificatorio (cubato) e a costi elevati , in mancanza di un progetto , di un costo presunto dell’opera completa e della indicazione di chi avrebbe dovuto sostenere la spesa , rinviata ad improbabili contribuzioni ministeriali . Bisogna, a cose fatte, ormai andare avanti velocemente, come avviene in tutto il resto della nostra nazione. Le realizzazioni di opere pubbliche così importanti, devono infatti essere programmate nel piano triennale, approvate con i progetti esecutivi, perfezionate nella copertura finanziaria , appaltate per la costruzione e, infine , realizzate sollecitamente .

Purtroppo, ad oggi , a Vasto – nonostante la positiva apertura dello sportello di segnalazione degli atti di violenza verso gli animali - del nuovo presidio per i cani non esiste un progetto pubblico e del gattile comunale non se ne è ancora nemmeno cominciato a parlare. Occorre accelerare. Non servono i mea culpa degli amministratori ma sono richiesti, invece, impegni concreti , con i relativi tempi e modalità . La insistenza delle Associazioni animaliste potrà accelerare la risoluzione dei problemi , ma riteniamo che – in ogni caso – sia opportuno che questi ostelli di civiltà riescano a trovare lo spazio che meritano, nell’ambito degli impegni di tutte le formazioni politiche che siedono nella attuale Assise Comunale e che intendono migliorare i servizi della nostra Città . E’ il tempo della azione verso la quale siamo e saremo sempre disponibili a collaborare .