LA MAGGIORANZA DI MONTEODORISIO NON APPROVA LA MOZIONE SUL BIOMETANO

"Nonostante la mozione presentata da parte dell’intero gruppo di minoranza lo scorso 2 luglio, atta a chiedere alla maggioranza una posizione netta e definitiva circa la contrarietà all’impianto di biometano, purtroppo la nostra mozione è stata respinta. Nel corso della seduta del Consiglio comunale tenutasi ieri, la maggioranza ha approvato solo la propria mozione, bocciando quella presentata da noi in data antecedente (2 luglio 2022). Nonostante la mozione riguardasse lo stesso argomento, anziché approvare la nostra mozione, simile peraltro per contenuti e per finalità, ancora una volta il Sindaco e il “Nuovo Agire” hanno non solo deciso di presentare una mozione ex novo, chiedendoci di annullare la nostra, dopo che era già stata protocollata, ma anche di accettare la proposta di creare una nuova mozione proprio durante il consiglio comunale, oltretutto con tempi più che ristretti.

Come gruppo di minoranza, dopo aver già depositato la mozione con largo anticipo, abbiamo trovato scorretta la proposta della maggioranza, in quanto non potevano accettare l’idea di annullare in seduta stante la nostra mozione e procedere con la stesura di una nuova in pochi istanti. Una tematica così delicata non può essere liquidata in pochi minuti, presuppone studio e analisi, coinvolgimento della cittadinanza e non pressapochismo. Ci preme, inoltre, ricordare che l’articolo 14 comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale recita che “le mozioni relative a questioni identiche, o comunque, strettamente connesse, formano oggetto di un’unica discussione, fermo restando il diritto di illustrazione per un proponente di ciascuna mozione”. Ci chiediamo, a tal proposito, che senso abbia avuto il fatto di inserire all’ordine del giorno la mozione della maggioranza successiva a quella presentata da noi, relativamente allo stesso argomento.

Alla fine, il Sindaco e tutto il "Nuovo Agire" si sono trovati forse "costretti" , come pugili braccati all'angolo, a proporre una loro mozione, forse spinti dal desiderio di rivendicare la paternità dell’iniziativa e da manie di protagonismo. Dopo la mozione da noi presentata, le osservazioni inviate e rese pubbliche dallo Sportello Ambiente della Regione Abruzzo, la richiesta di accesso agli atti per vigilare e controllare la documentazione di ingresso e di uscita e la partecipazione all’incontro pubblico organizzato dal Comitato cittadino contro l’impianto di biometano, nonché le osservazioni presentate anche da parte di associazioni e forze politiche locali, la maggioranza non ha fatto nulla di concreto finora, se non proporre, per poi votare a favore, una mozione che per contenuti e finalità era simile alla nostra. Siamo rimasti sorpresi quando il Sindaco si è addirittura complimentato circa la qualità della mozione da noi presentata.