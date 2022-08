Al Consiglio Comunale di Cupello due argomenti hanno trovato unanime e convinto consenso

Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri due argomenti hanno trovato unanime e convinto consenso: la netta contrarietà all’impianto di Biometano previsto in Valsinello in agro del comune di Monteodorisio e il mandato al commissario pro – tempore del CIVETA per la costituzione di una Società a Responsabilità Limitata “in house”.

Due argomenti strettamente connessi perché riguardano l’attuale situazione. Un NO, quello al previsto impianto privato a Monteodorisio, in quanto è già in itinere l’avvio dei cantieri della ‘Ladurner’ a ridosso del consorzio CIVETA; ma anche un NO di prospettiva, perché i comuni che vorranno stare dentro la costituenda s.r.l. avranno la forza sia di difendere la titolarità piena sull’impiantistica che confrontarsi con l’AGIR e la regione Abruzzo per la perimetrazione di un eventuale sub – ambito in luogo di quello provinciale diversamente già previsto.

L’atteggiamento del nostro gruppo “Insieme per Cupello”, in stretta e sinergica collaborazione con quello di "Risposta Civica", ha di fatto reso possibile la convergenza della maggioranza su forma e contenuto della nostra mozione consiliare, e ha determinato un sensibile miglioramento del contenuto della delibera poi adottata dal Consiglio Comunale per l’avvio della procedura della trasformazione in s.r.l del consorzio CIVETA.

La delibera adottata è la prima approvata nel Vastese.

Due sono stati i punti di forza da Noi proposti ed adottati:

conoscere il piano industriale della s.r.l., una volta costituita, e la situazione economica e finanziaria;

dare mandato al Presidente della Provincia di Chieti, già Sindaco di Vasto, di istituire un tavolo istituzionale unitamente al Sindaco di Cupello e a quelli che faranno parte del costituenda s.r.l. per concorrere ad un sub – ambito provinciale del solo "Vastese” oppure ad una perimetrazione diversa, anche con altri impianti, ma che salvaguardi patrimonio e peculiarità del consorzio CIVETA.

Tutto questo, con l’obiettivo di difendere i livelli occupazionali, ma anche di ridare un ruolo vero e concreto al nostro impianto nel pieno rispetto delle sue origini, storia e tradizione.