TRASFORMAZIONE DEL CIVETA IN SOCIETÀ DI CAPITALI

La competente commissione consiliare della Regione Abruzzo ha approvato stamane la risoluzione avente per oggetto l’atto di indirizzo per la gestione e amministrazione del consorzio Civeta. In particolare, la risoluzione, che vede come primo firmatario il Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio insieme al collega Mauro Febbo, dispone espressamente “di dare indirizzo al Commissario Straordinario del Civeta affinché provveda alla trasformazione del medesimo Ente-Azienda speciale consortile in C.I.V.E.T.A s.r.l., società in house a capitale interamente pubblico”;

e che “i soci della costituenda società sono gli enti consorziati e, comunque, quelli che intenderanno aderirvi.” Nella medesima risoluzione è stato, altresì, deliberato di impegnare il Presidente, la Giunta e tutta l’amministrazione della Regione Abruzzo, affinchè si approvi il Piano Regionale dei Rifiuti entro il 31 dicembre 2022 e, che nell’ambito di tale pianificazione, vengano attribuite al Civeta le ulteriori volumetrie necessarie a soddisfare le esigenze dell’ente in trasformazione. “L’approvazione del provvedimento - spiegano Marcovecchio (Valore è Abruzzo) e Mauro Febbo (Forza Italia) è sicuramente importante per l’avvio del processo di chiusura della fase di commissariamento dell’ente, la salvaguardia degli impianti e la restituzione della governance del Civeta al territorio”.