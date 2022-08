Perché dobbiamo lavorare così tanto prima delle vacanze?

Il periodo che precede le ferie può essere così intenso che le persone hanno bisogno…di una vacanza per riprendersi.

Ah, l'estate. Quel periodo speciale dell'anno in cui molti lavoratori scappano dall'ufficio per viaggiare e trascorrere del tempo con i propri cari, subito dopo essersi affannati a sbrigare un mucchio di cose prima di correre all'aeroporto, in stazione, a guidare un auto.

Il tempo libero è un tesoro, ma spesso le persone devono lavorare praticamente il doppio per prepararsi. Ci sono progetti da portare avanti, riunioni su come svolgere le mansioni di cui ci si occupa abitualmente, richieste da inoltrare a colleghi che sanno che presto non saranno più in grado di raggiungervi e risposte elaborate, a scelta, da scrivere fuori ufficio. Le persone possono lavorare così intensamente nel periodo che precede la disconnessione che hanno bisogno, beh, di una vacanza per riprendersi.

Il periodo precedente alle vacanze non deve necessariamente svolgersi in questo modo. Jennifer Petriglieri, docente di comportamento organizzativo presso la business school francese INSEAD, sostiene che nella cultura del lavoro di alcuni Paesi, come la Francia e l'Italia, la settimana che precede le vacanze non è in genere molto più stressante di altre. Certo, c'è ancora la sensazione che “ci sono un paio di cose che voglio finire”- ci può essere una corsa all'ultimo minuto, ma non nella stessa misura-ad esempio- degli Stati Uniti.

La differenza fondamentale, sta nel modo in cui le aziende americane considerano il tempo libero. "C'è la sensazione che si stia facendo qualcosa di cattivo andando in vacanza" e non contribuendo al lavoro, dice Petriglieri. Questo senso di colpa può spingere chi va in vacanza a lavorare di più nel periodo che precede le ferie, nella speranza di contrastare un calo di produttività durante il periodo di assenza e di limitare la quantità di lavoro che i colleghi dovranno recuperare in loro assenza.

Questa reazione è sicuramente insolita in gran parte dell'Europa.Soprattutto d'estate, c'è la consapevolezza che le ferie comportano una riduzione della produzione e che ci vorrà più tempo per fare le cose; nel resto dell'anno, si riconosce che le persone hanno bisogno di vacanze per ricaricarsi. (La stessa docente racconta che quando viveva negli Stati Uniti, la sua famiglia faceva una vacanza di due settimane e la gente pensava che fosse lunga; in Francia, facevano una vacanza più lunga e la gente diceva: "Solo tre settimane? Perché non quattro?").

Il lavoro d'ufficio sembra particolarmente vulnerabile alla fretta pre-vacanze perché in genere può essere svolto in anticipo; in molti altri ambiti, lavorare più intensamente prima di una vacanza farebbe poco per aumentare la produttività mentre si è fuori. Sebbene questo fenomeno sembri in gran parte un sottoprodotto della prepotente cultura americana della produttività, anche i processi alla base del lavoro d'ufficio possono contribuirvi. Credo che un grosso problema del modo in cui è impostato il lavoro sia che molto spesso si capitalizza la conoscenza tacita delle persone.Se doveste andarvene e foste una persona chiave dell'azienda, i vostri colleghi non saprebbero come affrontare una particolare situazione.Di conseguenza, oltre a svolgere il proprio lavoro normale, prima delle vacanze le persone possono trovarsi impantanate nel lungo lavoro di spiegare agli altri come gestire la situazione quando non ci sono.

Una parte delle pressioni che portano a un'impennata dell'ultimo minuto può derivare dal desiderio di non lasciare incompiuti i compiti. Secondo Laura Giurge, docente di scienze comportamentali presso la London School of Economics, molti lavoratori hanno l'impressione di dover eliminare l'intera lista di cose da fare per poter staccare completamente la spina dal lavoro e godersi le vacanze. Alcune cose pensiamo di doverle finire prima delle vacanze, ma poi ci chiediamo: "Quando devono essere effettivamente finite?". Ed ecco che si scopre che probabilmente sarà tra due mesi".

Sicuramente una parte di questo impulso completista è sintomatico di una cultura che dice che le persone devono prima lavorare per poter, come ha detto , "meritare" il tempo libero. Ma in parte è una questione psicologica: avere compiti incompiuti può essere mentalmente scomodo. Secondo le parole di uno studio accademico, può "innescare una tensione interiore, derivante dal bisogno di chiudere".

Un altro fattore che contribuisce all'accumulo di lavoro prima delle vacanze è un fenomeno più generale di gestione del tempo noto come "corsa alla scadenza", ovvero l'idea che le persone affrontino molti compiti poco prima che debbano essere completati.

Qualunque sia la causa scatenante, secondo alcune ricerche sul tempo libero e il benessere, un carico di lavoro più pesante può smorzare la felicità delle persone nel periodo che precede le vacanze. Uno studio pubblicato nel 2013 ha rilevato che le donne, in particolare, devono affrontare un "doppio carico" di attività pre-viaggio sia al lavoro che a casa. Fortunatamente, la ricerca ha scoperto che le vacanze suscitano sentimenti di attesa che aumentano il benessere delle persone, anche se tale aumento può essere annullato da un ambiente di lavoro frenetico.

Non è questo il modo di vivere, né di lavorare. Secondo la Petriglieri, il problema è soprattutto culturale, anche se il cambiamento della cultura di un'azienda è più gestibile di quello di un'intera società. L'autrice ritiene che i leader di un'azienda possano indirettamente rendere meno frenetica la settimana che precede le ferie presentando un messaggio diverso sul tempo libero. Possono essere aperti a prenderle loro stessi, sottolineare che il riposo è vitale e spiegare che un calo di produttività è comprensibile e previsto quando si è fuori dall'ufficio. (Se non ci credono davvero, è un problema a parte).

Molti concordano sul fatto che il cambiamento culturale è fondamentale e raccomandano anche di modificare alcuni aspetti del lavoro stesso per alleggerire il carico. Alcuni psicocomportamentisti suggeriscono di codificare un maggior numero di processi aziendali, sotto forma di manuali o wiki, in modo che le responsabilità di ogni singolo lavoratore siano più facili da distribuire. Più semplicemente, le aziende potrebbero ridurre il carico di lavoro dei dipendenti nei giorni precedenti le ferie, o almeno assegnare loro una percentuale maggiore di compiti a breve termine che possano essere completati prima di partire.

In un'intervista, un lavorator ha raccontato che, al fine di creare un tempo ininterrotto per recuperare importanti compiti di lavoro, ha cancellato gli ultimi due giorni del suo viaggio, ma non lo ha detto a nessun collega. Per evitare il tipo di pressione che costringerebbe qualcuno a interrompere le ferie solo per recuperare i compiti prima di tornare ufficialmente al lavoro, forse,, sarebbe utile avere un giorno ufficiale in ciascuna delle due estremità di una lunga vacanza che sia bloccato per facilitare l'entrata e l'uscita dal lavoro.

In un Paese che premia la produttività incessante, l'abitudine di entrare e uscire dalle ferie e di ridurre il carico di lavoro potrebbe sembrare decadente. Ma prendersi una vacanza non dovrebbe significare lavorare il doppio per guadagnarsela.