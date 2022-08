LO SFOGO DI UNA MAMMA

Morti 3 ragazzi di ritorno dalla notte rosa!!! Lo sapevo!! Senza strumentalizzazioni di carattere politico ( perché le notti rosa, bianche e fuxia si organizzano in tutta l’Italia) ma se si continuano ad organizzare eventi tesi solo a vendere fiumi di birra ed alcool, se l’unico scopo del turismo è incassare e non promuovere…se gli eventi non sono culturali , ma esclusivamente volti a richiamare masse di ubriaconi, il nostro turismo resterà di un livello bassissimo ed i nostri ragazzi sempre più in pericolo.

Ma tanto non gliene frega niente a nessuno , bisogna solo far soldi ed ingrassare le casse di qualsiasi tipo esse siano. E come direbbe mia madre “ triste è quella mamma che piange suo figlio” . Ma potranno mai le madri e le famiglie con tutto l’impegno e l’educazione che ci mettono , combattere contro una società ormai così degradata?