Questo l'ultimo video del nostro collaboratore Enzo Costantino, il quale ci racconta per immagini il concerto del 3 agosto 2022, che si è tenuto a San Lucido (Cosenza) dal gruppo musicale ITALIAN BEE GEES. La splendida cittadina calabrese, posta sulle rive della costa tirrenica cosentina, ha accolto con grande partecipazione di pubblico e calorosamente i bravissimi fratelli Egiziano. Spettatori che non hanno potuto fare a meno di ballare ed esultare al ritmo della musica di Walter, Pasquale e Davide Egiziano e la loro Band.

Una serata speciale nel ricordo del mitico gruppo I Bee Gees, il gruppo musicale britannico, formatosi nel Queensland, in Australia - in particolare a Brisbane, dove i genitori erano emigrati - e poi, tornati in Inghilterra, a Manchester, ma dal grande successo anche negli Stati Uniti. La band era composta dai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb.

Vengono considerati fra i gruppi più noti, importanti, innovativi ed influenti della storia della musica pop e sono inseriti fra i cinque artisti di maggior successo della storia della musica, con oltre 230 milioni di dischi venduti (includendo album prodotti e scritti per altri artisti) in ambito popolare, ricordati soprattutto, ma non solo, nel genere - di cui sono stati tra i primissimi e principali protagonisti della disco music per aver composto le canzoni principali della colonna sonora de "La febbre del sabato sera".

Famosi per i loro impasti vocali e, dalla seconda metà degli anni settanta, per la cantata in falsetto, i tre fratelli quasi sempre curavano la stesura delle loro canzoni insieme, oltre a scrivere anche per altri interpreti nel panorama musicale mondiale (tra cui Barbra Streisand).

Riprese video e montaggio by Enzo Costantino : https://youtu.be/H4EuNhSxFUU