La buona creanza e la scostumatezza

C’è la buona creanza e c’è la scostumatezza. Spesso i poco educati si credono superiori, ancora peggio quando si auto incensano e pensano anche di spostare le logiche delle persone più educate di loro. Lo scostumato tipico non ha mai lavorato e non crede nel frutto del lavoro. Il maleducato sfrutta il prossimo, peggio ancora il bisogno quando e come gli riesce. Ha mai lavorato lo scostumato prova a vivere sulle spalle degli altri. attenzione a non cadere nella rete della scostumato perchè è un approfittator, spazzola tutto come può.