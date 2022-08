La Regione Abruzzo contribuirà al pagamento delle tasse per i corsi universitari, per i master di primo e secondo livello e per i corsi di specializzazione post lauream. È quanto prevede l'ultimo avviso pubblicato sullo sportello digitale della Regione Abruzzo denominato Voucher Alta Formazione. Il contributo per ogni studente può arrivare a 3.000 euro con il rispetto di alcuni parametri indicati nell'avviso.

Per saperne di più: https://bit.ly/3PRIOKc