ABBIAMO PERSO IL FINANZIAMENTO?

È tempo di elezioni e puntualmente non si possono fare a meno delle polemiche, i rapporti con la Russia e gli effetti delle sanzioni per taluni , l’abolizione di qualsiasi tipo di tassa per altri. E non ci facciamo mancare nemmeno i malpancisti che , svanito il proposito di una candidatura sicura in questa tornata elettorale e , magari , già prefigurando un sovraffollamento di autorevoli personalità locali impegnati per le prossime elezioni regionali, sbattono la porta e vanno via. Proprio come quando eravamo bambini , non si fa come dico io allora non gioco più, anzi mi riprendo i giocattoli e vado via.

Ma torniamo alle polemiche. Questa volta è toccato al vice sindaco nonché assessore ai lavori pubblici del comune di San Salvo , persona politica di lungo corso, seria e navigata,

ad occupare la scena della polemica prendendo a pretesto la perdita dei fondi per l’arretramento della Statale. A quanto pare “l’ANAS ha perso 87 milioni di euro e per tale motivo il

territorio ha perso un’occasione”

Questo sostiene il vice sindaco. Ma le domande dovrebbero essere altre? Quello che l’ANAS proponeva era veramente un’opera utile ? Spostare di qualche centinaio di metri l l’attuale tracciato della Statale 16, perché di questo si trattava, serviva al territorio?

E poi il concetto ed il senso di territorio a cui si fa riferimento. Dispiace constatare, ma quello a cui fa riferimento il Vice Sindaco di San Salvo è un concetto assai riduttivo di territorio, è più una cosa localistica che altro. Cosa vuoi che interessi ad un cittadino di Cupello, Fresagrandinaria o Lentella lo spostamento di una Strada Nazionale quando non ne avranno nessun a possibilità di utilizzo ?

E poi c’è il punto della perdita del finanziamento o più semplicemente di come vengono utilizzano i soldi pubblici. Non regge il fatto che per non perdere un finanziamento bisogna comunque fare un’ opera , anche quando questa non porta benefici alla collettività , è un modo errato di ragionare , da rigettare senza se e senza ma

Altra questione da sottolineare nella polemica sollevata è il coinvolgimento della collettività e comunità. Certo bisogna stare attenti nell’ evitare di scivolare in quel lo che comunemente chiamiamo populismo che tanto male ha fatto e continua a fare alla società , ma un minimo di discussione su come si intende lo sviluppo di un quartiere, una città o

di un territorio lo si vuole fare?

