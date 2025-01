AVVISO DI NUOVO SERVIZIO PER I CITTADINI

Presso la sede del Suap Trigno Sinello di San Salvo, in Piazza Amendola, sarà attivo ogni martedì, a partire dal 21 Gennaio, dalle ore 08,30 alle ore 12,30, lo Sportello di "Facilitazione Digitale".

Un Progetto "rete di servizi di facilitazione digitale" della Regione Abruzzo, che consentirà:

- di aiutare le persone nell’uso delle tecnologie digitali e nell’accesso ai servizi online;

-di offrire un supporto a chi ha difficoltà con dispositivi come computer, smartphone o tablet e con l’uso di internet per attività quotidiane, come l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione o la gestione della posta elettronica.

Lo Sportello di Facilitazione Digitale sara’ un supporto gratuito per tutti i cittadini che incontrano difficoltà nell’uso della tecnologia per accedere a servizi online essenziali (ad esempio: l’iscrizione alla mensa scolastica, l’uso del registro elettronico, l’iscrizione scolastica e l’accesso al libretto sanitario, etc.), per l’espletamento di pratiche online e per conoscere i differenti strumenti digitali di uso quotidiano.