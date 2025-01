LAVORI IN CORSO A SAN SALVO MARINA

Domani 16 Gennaio avranno inizio i lavori di rifacimento del manto stradale su Via Magellano a San Salvo Marina.

Il Sindaco Emanuela De Nicolis: “ San Salvo è un cantiere aperto. Tanti i lavori pubblici e di manutenzione in corso d’opera.

Proseguono senza sosta i lavori sulle aree verdi del nostro Lungomare, in via di ultimazione il progetto di riqualificazione di Piazza Arafat, e domani avranno inizio i lavori di rifacimento del manto stradale su Via Magellano.