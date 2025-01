SUAP Vasto: incassati 50 mila euro per diritti di istruttoria

COMUNICATO STAMPA

Settecento circa le pratiche istruite e cinquantamila euro incassati per diritti d’istruttoria sono questi alcuni dei risultati, in meno di un anno, dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) istituito presso gli ex palazzi scolastici di Piazza Rossetti a Vasto. Numeri che dimostrano come la decisione dell’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Menna di lasciare i servizi dell’associazione dei Comuni del Patto Trigno Sinello, istituendo uno sportello in città, sia stata corretta.

«L’importante servizio ha permesso non solo di aumentare e migliorare l’efficienza della gestione delle pratiche che giungono direttamente allo sportello comunale, consentendo risposte più rapide alle istanze, - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - ma anche offrendo un importante servizio che consente di snellire e rendere meno onerosa l’attività burocratica documentale. E poi la riduzione dei costi con un evidente risparmio economico. Una promessa mantenuta ed a dirlo non sono io ma i numeri registrati in questi mesi. Rispetto alla precedente gestione abbiamo un risparmio di circa quaranta mila euro, aliquote di partecipazione al SUAP San Salvo da non versare, cifre che ci consentono di fornire una proiezione annuale destinata a crescere e raggiungere oltre cento mila euro di introiti».

«Sono molto soddisfatta - ha detto l’assessore al Commercio e alle attività produttive Licia Fioravante - del primo resoconto prodotto dagli uffici in questi mesi di attività del SUAP. Numeri che dimostrano il grande lavoro e l’efficienza degli uffici che in poco tempo sono riusciti ad organizzarsi e a produrre grandi risultati. E’ cresciuto il numero di attività che continua ad essere superiore a quello delle cessazioni. In totale sono 431. A guidare la classifica delle attività che registrano i numeri più alti ci sono i pubblici esercizi, sono 50, stesso numero per le strutture ricettive avviate, seguono poi gli esercizi di vicinato 40 mentre le attività di commercio per corrispondenza avviate sono 20. Le pratiche lavorate tra avvio e chiusura attività insieme ad altri procedimenti (insegne, distributori automatici, distributori di carburanti e altro per n. 160) sono complessivamente 431. Sono 241 invece le pratiche edilizie. Abbiamo avviato una macchina inarrestabile e ben organizzata che oltre al risparmio consente di registrare entrate. Riportare l’ufficio SUAP a Vasto era un obiettivo di mandato prioritario ed esprimo profonda soddisfazione nel ritenerlo raggiunto. La città può vantare di essere nuovamente protagonista nella gestione delle pratiche per le attività produttive appartenenti al nostro tessuto economico e sociale, senza dover demandare ad altri e per questo investire risorse. Come assessorato continueremo a fornire vicinanza e supporto agli utenti, professionisti e privati cittadini, che si rivolgeranno al SUAP. L’ufficio può contare sulla professionalità delle Dott.sse Gisella La Palombara, Gabriella Ciancaglini, Giulia Spadaccino e Francesca Grosso coordinate dal dirigente Alfonso Mercogliano. Personale qualificato a cui voglio rivolgere i miei ringraziamenti che si uniscono alla soddisfazione più volte manifestata dagli utenti».