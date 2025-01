Le Ex SS 86 che inizia a Forli del Sannio e arriva a Vasto, che tocca la Var ‘Sente’ e ‘Istonia’ tornano a essere Strade Statali: Parere favorevole dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

L’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla riclassificazione dei tratti stradali Ex SS 86 Var ‘Sente’ e ‘Istonia’, attualmente SP 212 e SP 213, come Strade Statali. La decisione riguarda non solo il collegamento veloce tra Castiglione Messer Marino e Agnone, riconosciuto di interesse nazionale per la sua importanza strategica e complessità infrastrutturale.

La Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, che ha condotto l’istruttoria, ha sottolineato che la gestione di queste arterie richiede un ente dotato dei mezzi necessari, come l’ANAS, per garantire la sicurezza e la manutenzione adeguata di gallerie e viadotti.

Ma a noi dell’Alto vastese ci interessa anche per il tratto Castiglione Messer Marino, Torrebruna , Carunchio, Liscia San buono e Gissi, e poi Furci, Cupello e Vasto poiché abbiamo diverse maestranze che lavorano alla zona industriale ed alle fabbriche di Gissi, questo è un argomento che riguarda anche tanti operai di Roccaspinalveti. Abbiamo bisogno noi automobilisti e utenti che la rete stradale venga rifatta poiché abbiamo anche un ospedale, quello di Gissi che è al servizio di diversi malati con patologie specifiche oltre che per analisi e controlli. Condividiamo l’insistenza fatta propria dalla Provincia di Chieti attraverso il delegato Carlo Moro, ma insistiamo affinchè il governo concluda l’iter della statalizzazione della ex SS 86. Questo risultato consentirà una migliore manutenzione delle infrastrutture e una maggiore velocità negli spostamenti tra i Comuni, garantendo ai cittadini un accesso più agevole ai servizi essenziali come l’ospedale, i Vigili del Fuoco, le scuole e le aree produttive. Inoltre, faciliterà il collegamento con la costa adriatica”. La decisione rappresenta un’importante conquista per il territorio e un passo significativo verso il miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale nelle aree interne del Molise e dell’Abruzzo.

Non c’è tempo da perdere!!!

Il Presidente Antonio Turdò

Nella foto da sinistra : il sindaco di Lentella Marco Mancini, il Presidente del Comitato Antonio Turdò, il sindaco di Fraine Filippo Stampone, il consigliere delegato alla viabilità della Provincia di Chieti Carlo Moro e il sindaco di Carunchio Gianfranco D’Isabella.