Pubblicate sul sito del Comune di Vasto le graduatorie dei beneficiari del progetto Abruzzo Include 2

Sul sito del Comune di Vasto, al link https://www.comune.vasto.ch.it/it/public_documents/abruzzo-include-2-progetto-i-p-s-o-approvazione-della-graduatoria sono state pubblicate le graduatorie dei beneficiari del progetto Abruzzo Include 2.

"L’intervento mira a contrastare l’esclusione sociale e la povertà nelle sue diverse forme attraverso un innovativo piano integrato di inclusione che prevede l’attivazione di progetti

individualizzati rivolti ad utenti in condizioni di svantaggio e marginalità socio-lavorativa, tramite l’istituzione di un partenariato pubblico-privato, il progetto si pone l’obiettivo di

rafforzare l’occupabilità di persone svantaggiate, contrastando il disagio sociale e promuovendo la reintegrazione occupazionale. Ringraziamo gli uffici preposti per l'importante lavoro amministrativo finora portato avanti" hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l'assessore alle politiche sociali Anna Bosco.

Accertato che le richieste di partecipazione complessivamente pervenute sono state n. 239 ed a seguito di istruttoria eseguita dai competenti uffici degli ECAD ricompresi nell’ATS, risultano così suddivise:



- Elenco istanze ADS n.7 Vastese: n. 94;

- Elenco istanze ADS n.8 Chieti: n. 47;

- Elenco istanze ADS n.13 Marrucino: n. 22;

- Elenco istanze ADS n.09 Val di Foro n. 43;

- Elenco istanze CSM: n. 33



e che per l'ambito vastese sono state ammesse a finanziamento 33 domande.

Giova precisare che come previsto dall'avviso in caso di economie derivanti da interventi di tirocinio e/o borse avviati e non conclusi, esiste la possibilità dello scorrimento delle graduatorie. Entro il mese di febbraio i beneficiari verranno contattati per la prosecuzione del progetto.