San Salvo, il servizio 118 si trasferisce in Piazza Amendola: nuovi spazi e potenziamento dell'offerta sanitaria

Il servizio di emergenza-urgenza del 118, attualmente sito presso l'ex poliambulatorio di Via Pascoli in San Salvo, sarà trasferito dopo i lavori di adeguamento, presso i locali dell'ex mercato coperto, in Piazza Amendola, accanto alla sede del SUAP, al fine di migliorare la logistica e la funzionalità del servizio, oltre che la facilità di accesso.

"L’Amministrazione Comunale ha voluto in tale modo rispondere alla richiesta della ASL per permettere alla cittadinanza di fruire in maniera più adeguata di un pubblico servizio, di fondamentale importanza per la sicurezza della collettività e contestualmente per collaborare fattivamente con la ASL"- ha dichiarato il Sindaco Emanuela De Nicolis.

L'assessore alla sanità, Eugenio Spadano, ha aggiunto: "Il servizio di 118, nella nuova sede di piazza Amendola migliorerà ulteriormente l’offerta sanitaria ai sansalvesi e a tutti gli addetti della nostra zona industriale, oltre che agli abitanti dei comuni limitrofi e ai numerosi turisti. Il Distretto Sanitario di San Salvo è stato ulteriormente dotato di attrezzature diagnostiche importanti, quali il mammografo, la Risonanza Magnetica Articolare, l’ecografo multicanale, l’ortopantomografo ( in arrivo ), oltre che diversi nuovi specialisti ambulatoriali, quali la pneumologa, l’odontoiatra, il neurologo, l’ortopedico, il cardiologo, il dermatologo, in aggiunta a quelli che già erano in servizio. Non dimentichiamo l’attivazione della Centrale Operativa Territoriale e l’Ospedale di Comunità in fase di realizzazione”.