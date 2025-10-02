Continuano controlli e verifiche nel settore Polizia Amministrativa. A Chieti il Questore dispone la chiusura provvisoria di un circolo privato frequentato da pregiudicati

COMUNICATO STAMPA



Proseguono con cadenza costante i controlli che la Polizia di Stato di Chieti sta effettuando ormai da tempo in materia di Polizia Amministrativa e che riguardano diversi settori sottoposti a licenza o autorizzazione, finalizzati alla verifica del rispetto delle normative di settore.

A seguito di tali servizi, con decreto del Questore della Provincia di Chieti Ã¨ stata disposta la sospensione per cinque giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un circolo privato ubicato nel cuore del centro cittadino perchÃ©, a seguito di verifiche effettuate dalle Volanti e dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, lo stesso Ã¨ risultato abitualmente frequentato da persone con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona e alcuni avventori sono anche risultati segnalati per spaccio o per uso personale di sostanze stupefacenti.

Particolarmente significativa Ã¨ la circostanza che alcuni dei soggetti controllati allâ€™interno del circolo sono risultati frequentatori abituali anche se non iscritti nel libro dei soci, tanto che sono in corso anche approfondimenti di natura fiscale, in considerazione del fatto che i circoli privati, stante la loro natura giuridica, possono avvalersi di un regime contabile agevolato.

La sospensione dellâ€™autorizzazione comminata dal Questore viene adottata sulla scorta di quanto stabilito dallâ€™articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, una norma che mira a neutralizzare, temporaneamente, situazioni di potenziale pericolo per lâ€™ordine e la sicurezza pubblica in particolari contesti territoriali dove la presenza di persone pericolose puÃ² creare allarme sociale.

Oltre che nel caso di frequentazioni controindicate, tale provvedimento puÃ² essere emesso anche quando nel pubblico esercizio si verifichino disordini o episodi di violenza.

Nei casi piÃ¹ gravi o quando vi Ã¨ reiterazione delle medesime condotte, puÃ² essere disposta anche la revoca definitiva delle autorizzazioni commerciali.